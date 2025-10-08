Загадочный вулкан на дне Тихого океана — возможно ли извержение
Загадочный вулкан на дне Тихого океана — возможно ли извержение

Вулкан Axial Seamount – что о нем известно
Научное сообщество никогда не скрывало, что на дне Тихого океана есть вулкан, демонстрирующий признаки жизни. Он получил название Axial Seamount. По словам ученых, извержение этого вулкана может произойти в любой момент.

Вулкан Axial Seamount — что о нем известно

По словам ученых, он расположен в 500 км от побережья Орегора.

Орегонский край — американский термин, который использовался для обозначения тихоокеанского региона на северо-западе Северной Америки.

В последние несколько лет научное сообщество фиксирует резкий рост сейсмической активности и рост давления под поверхностью вулкана.

Что важно понимать, удаленное расположение Axial Seamount делает извержение практически незаметным для обитающих на суше людей.

Несмотря на это, ученые не скрывают, что оно может оказать значительное влияние на местные экосистемы.

Вулкан находится на том же месте, где сталкиваются тектонические плиты, таким образом формируя определенную "естественную лабораторию".

Axial Seamount уже извергался раньше, последнее крупное извержение было зафиксировано в 2015 году. С этого времени признаки возможного нового извержения были обнаружены из-за усиления сейсмической активности, изменения в поведении гидротермальных источников и вздутия дна.

