На Земле может появиться новый океан

Лицо нашей планеты постоянно меняется под влиянием многих различных факторов. Однако то, что сейчас происходит в Восточной Африке, может привести к катастрофическим и необратимым метаморфозам.

Новый океан может разорвать Восточную Африку в клочья

Именно в этой части планеты ученые зафиксировали подъем мантии на Земле, что может стать причиной возникновения нового океанического бассейна.

Де-факто речь уже идет о медленном разрыве огромного континента и его возможном уничтожении в будущем.

Этой серьезной проблемой заинтересовался Университет Саутгемптона, который уже успел провести масштабное исследование.

Так, были внимательно проанализированы образцы лавы из более чем 130 относительно молодых вулканов во всей Афарской впадине, где столкнулись три границы плит, уже начавших расходиться.

После этого стало ясно, что подъем мантии состоит из плюмов и разных типов горячего мантийного материала.

Что важно понимать, это приводит к ослаблению коры Земли и ускорению рождения нового океанического бассейна.

Главной проблемой является то, что подъемы мантии формируются и управляются движением тектонических плит над ними, что создает динамическую связь между недрами Земли и поверхностью планеты.