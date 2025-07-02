На Землі може з'явитися новий океан

Обличчя нашої планети постійно змінюється під впливом багатьох різноманітних факторів. Однак те, що просто зараз відбувається в Східній Африці, може призвести до катастрофічних та незворотних метаморфоз.
Головні тези:
- Ослаблення кори Землі та рух тектонічних плит може призвести вкрай неочікуваних наслідків.
- Людство не може вплинути на такі масштабні процеси.
Новий океан може розірвати Східну Африку на шматки
Саме у цій частині планети науковці зафіксували підйом мантії Землі, що може стати причиною виникнення нового океанічного басейну.
Де-факто уже йдеться про повільний розриву величезного континенту та його можливе знищення у майбутнього.
Цієї серйозною проблемою зацікавився Університет Саутгемптона, який вже встиг провести масштабне дослідження.
У його межах було уважно проаналізовано зразки лави з більш ніж 130 відносно молодих вулканів у всій Афарській западині, де зіткнені три кордони плит, що вже почали розходитися.
Після цього стало зрозуміло, що підйом мантії складається з плюмів і різних типів гарячого мантійного матеріалу.
Що важливо розуміти, це призводить до ослаблення кори Землі та прискорення народження нового океанічного басейну.
Головною проблемою є те, що підйоми мантії формуються і керуються рухом тектонічних плит над ними, що створює динамічний зв'язок між надрами Землі і поверхнею планети.
Існує висока ймовірність того, що усі ці зміни призведуть до появи нового океану.
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