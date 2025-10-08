Загадковий вулкан на дні Тихого океану — чи можливе виверження
Загадковий вулкан на дні Тихого океану — чи можливе виверження

Джерело:  online.ua

Наукова спільнота ніколи не приховувала, що на дні Тихого океану є вулкан, який демонструє ознаки життя. Він отримав назву Axial Seamount. За словами вчених, виверження цього вулкану може статися у будь-який момент.

Головні тези:

  • У разі виверження загроза для людей на суші є мінімальною.
  • Однак під ударом може опинитися екосистема океану.

Вулкан Axial Seamount — що про нього відомо

За словами вчених, він розташований за 500 км від узбережжя Орегору.

Орегонський край — американський термін, що використовувався для позначення тихоокеанського регіону на північному заході Північної Америки.

Останні кілька років наукова спільнота фіксує різкий ріст сейсмічної активності та зростання тиску під поверхнею вулкана.

Що важливо розуміти, віддалене розташування Axial Seamount робить виверження практично непомітним для людей, які мешкають на суші.

Попри це, вчені не приховують, що воно може мати значний вплив на місцеві екосистеми.

Вулкан знаходиться на тому самому місці, де стикаються тектонічні плити, таким чином формуючи певну "природну лабораторію".

Axial Seamount вже вивергався раніше, останнє велике виверження було зафіксовано в 2015 році. З того часу ознаки можливого нового виверження були виявлені через посилення сейсмічної активності, зміни в поведінці гідротермальних джерел та здуття дна.

