Загадковий вулкан на дні Тихого океану — чи можливе виверження

Наукова спільнота ніколи не приховувала, що на дні Тихого океану є вулкан, який демонструє ознаки життя. Він отримав назву Axial Seamount. За словами вчених, виверження цього вулкану може статися у будь-який момент.

Вулкан Axial Seamount — що про нього відомо

За словами вчених, він розташований за 500 км від узбережжя Орегору.

Орегонський край — американський термін, що використовувався для позначення тихоокеанського регіону на північному заході Північної Америки.

Останні кілька років наукова спільнота фіксує різкий ріст сейсмічної активності та зростання тиску під поверхнею вулкана.

Що важливо розуміти, віддалене розташування Axial Seamount робить виверження практично непомітним для людей, які мешкають на суші.

Попри це, вчені не приховують, що воно може мати значний вплив на місцеві екосистеми.

Вулкан знаходиться на тому самому місці, де стикаються тектонічні плити, таким чином формуючи певну "природну лабораторію".