Учені розкрили таємницю моторошних звуків на дні Тихого океану

Понад 44 роки науковці чули жахливі звуки, які долинали зі дна Тихого океану. Лише зараз вони нарешті змогли дізнатися, що це насправді було.
Головні тези:
- Видобуток корисних копалин залишає видимі сліди на дні океану.
- Це може мати дійсно катастрофічні наслідки для екосистеми.
Розгадана ще одна таємниця Тихого океану
Як повідомляє видання Ecoticias, ця історія сягає у часі ще 1979 року, коли вчені виявили загадкові сигнали на дні Тихого океану.
Десятиліттями вони активно шукали відповіді на питання, що це таке, однак марно.
Минули аж 44 роки, й масштабні дослідження дали можливість знайти розгадку.
За словами науковців, видобуток корисних копалин залишив сліди на дні, і саме звідти долинали моторошні звуки.
Де-факти це був звук гірничодобувної техніки, який, хоча і не був візуально помітним, все ж залишив звуковий слід на морському дні.
З заявою з цього приводу виступив автор дослідження Адріан Гловер:
На тлі цього відкриття вчені дійшли висновку, що плани з видобутку корисних копалин на океанському дні можуть дуже згубно позначитися на екосистемі самого океану.
