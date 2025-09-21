Учені розкрили таємницю моторошних звуків на дні Тихого океану
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Учені розкрили таємницю моторошних звуків на дні Тихого океану

Розгадана ще одна таємниця Тихого океану
Джерело:  online.ua

 Понад 44 роки науковці чули жахливі звуки, які долинали зі дна Тихого океану. Лише зараз вони нарешті змогли дізнатися, що це насправді було.

Головні тези:

  • Видобуток корисних копалин залишає видимі сліди на дні океану.
  • Це може мати дійсно катастрофічні наслідки для екосистеми.

Розгадана ще одна таємниця Тихого океану

Як повідомляє видання Ecoticias, ця історія сягає у часі ще 1979 року, коли вчені виявили загадкові сигнали на дні Тихого океану.

Десятиліттями вони активно шукали відповіді на питання, що це таке, однак марно.

Минули аж 44 роки, й масштабні дослідження дали можливість знайти розгадку.

1979 року вчені провели експеримент із глибоководного видобутку корисних копалин, зокрема, в зоні Кларіон-Кліппертон… Однак вони не знали, що наслідки виявляться більш тривалими, ніж вони вважали.

За словами науковців, видобуток корисних копалин залишив сліди на дні, і саме звідти долинали моторошні звуки.

Де-факти це був звук гірничодобувної техніки, який, хоча і не був візуально помітним, все ж залишив звуковий слід на морському дні.

З заявою з цього приводу виступив автор дослідження Адріан Гловер:

Шрами, залишені гірничодобувною технікою 44 роки тому, мають майже такий вигляд, ніби їх було зроблено вчора.

На тлі цього відкриття вчені дійшли висновку, що плани з видобутку корисних копалин на океанському дні можуть дуже згубно позначитися на екосистемі самого океану.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Найбільше у світі родовище літію виявили у США — дані дослідження
родовище
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Збільшення кислотності океанів загрожуватиме акулам — дані дослідження
акула
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Науковці визнали свою помилку під час дослідження Сонця
Сонце не настільки досліджене, як вважалося раніше

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?