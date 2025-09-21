Учені розкрили таємницю моторошних звуків на дні Тихого океану

Понад 44 роки науковці чули жахливі звуки, які долинали зі дна Тихого океану. Лише зараз вони нарешті змогли дізнатися, що це насправді було.

Розгадана ще одна таємниця Тихого океану

Як повідомляє видання Ecoticias, ця історія сягає у часі ще 1979 року, коли вчені виявили загадкові сигнали на дні Тихого океану.

Десятиліттями вони активно шукали відповіді на питання, що це таке, однак марно.

Минули аж 44 роки, й масштабні дослідження дали можливість знайти розгадку.

1979 року вчені провели експеримент із глибоководного видобутку корисних копалин, зокрема, в зоні Кларіон-Кліппертон… Однак вони не знали, що наслідки виявляться більш тривалими, ніж вони вважали.

За словами науковців, видобуток корисних копалин залишив сліди на дні, і саме звідти долинали моторошні звуки.

Де-факти це був звук гірничодобувної техніки, який, хоча і не був візуально помітним, все ж залишив звуковий слід на морському дні.

З заявою з цього приводу виступив автор дослідження Адріан Гловер:

Шрами, залишені гірничодобувною технікою 44 роки тому, мають майже такий вигляд, ніби їх було зроблено вчора.

На тлі цього відкриття вчені дійшли висновку, що плани з видобутку корисних копалин на океанському дні можуть дуже згубно позначитися на екосистемі самого океану.