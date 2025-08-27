Збільшення кислотності океанів загрожуватиме акулам — дані дослідження

Збільшення кислотності океанів через накопичення в них вуглекислого газу загрожуватиме акулам втратою зубів. Якщо не зупинити цей процес, то до 2300 року кислотність океану буде настільки високою, що спричинятиме видимі руйнування зубів. І хоча акули відомі своєю здатністю відрощувати зуби, значна кількість видів не зможе робити це достатньо часто через високі енергетичні витрати, вважають науковці.

Акули можуть втрачати зуби через кислотність океану

Як і кістки та мушлі інших морських організмів, зуби акул складаються з мінеральних речовин, які можуть вимиватися з них під дією середовища з високою кислотністю.

Щоб зрозуміти масштаби цієї проблеми, науковці провели дослідження на зубах чорноперих рифових акул (Carcharhinus melanopterus), зуби яких постійно контактують з водою, адже для дихання цим акулам потрібно тримати рот відкритим. Поширити

16 здорових зубів, які вже випали в акул, на вісім тижнів помістили в акваріуми з морською водою — половину з нормальною кислотністю (pH = 8,1), а половину з кислотністю, яка за розрахунками має бути в океанах у 2300 році (pH = 7,3).

Пошкоджений зуб акули

Пошкодження зубів досліджували за допомогою електронного мікроскопа: їх помітили на всіх структурах зубів акул після перебування у воді з вищою кислотністю.

Порівняно зі зубами з нормальної води, ці зуби мали явні пошкодження кореня, коронки та зубчиків по її краю, які допомагають легше розривати здобич.

При цьому після перебування у воді з вищою кислотністю зуби акул збільшилися в окружності, як зазвичай відбувається під час їх росту.

Однак науковці зазначають, що зуби збільшилися через те, що мінерали на їхній поверхні утворили нерівності. Оскільки дослідження проводили на зубах поза організмом акул, дослідники не виключають можливості часткового їх відновлення у живих риб, що і планують дослідити у майбутньому.

Хоча науковці сподівалися, що заходи з протидії викидам парникових газів зменшать темпи закислення океану, у більшості регіонів воно вже досягло критично небезпечного для коралів і молюсків рівня.