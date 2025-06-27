Екологи б'ють на сполох — отруйна риба-куля загрожує Чорному морю
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Екологи б'ють на сполох — отруйна риба-куля загрожує Чорному морю

Тетраодон
Джерело:  online.ua

Екологи попереджають про смертельно отруйний тропічний вид риб із надміцними щелепами, який загрожує Чорному морю.

Отруйна риба-куля загрожує Чорному морю: що відомо

Її токсин вражає нервову систему, повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Тетраодон сріблястий (Lagocephalus sceleratus) – "токсичний прибулець", який дістався Чорного моря. Через здатність роздуватися його ще називають рибою-кулею.

Тетраодон є смертельно отруйним інвазивним видом. Це тропічний хижак, який походить з Індо-Тихоокеанського регіону. Він проникнув до Середземного моря через Суецький канал, а звідти дістався й Чорного моря.

Вперше тетраодона помітили біля українських берегів у 2014 році.

Цей вид має тетродотоксин – отруту, яка вражає нервову систему. У разі споживання риби навіть крихітна доза може призвести до смерті.

Тетраодон має надміцні щелепи, якими розгризає сітки, жилки й улов. Він харчується молюсками, рибою, ракоподібними, таким чином витісняючи місцеві види.

Через глобальне потепління тетраодон може розширити свій ареал у Чорному морі, що створює загрозу біорізноманіттю, дрібному рибальству та здоров’ю людей.

Внаслідок розповсюдження цього виду у Середземному морі рибалки вже зазнають значних економічних збитків.

Якщо ви натрапили на незнайому рибу, у Держекоінспекції просять:

  • зробити фото або відео з масштабом (наприклад, поруч із рукою або лінійкою);

  • записати координати або місце виявлення;

  • повідомити про знахідку.

Це допоможе науковцям відстежити поширення тетраодона.

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