Мешканець Камбоджі несподіванно виловив дуже рідкісного гігантського лососевого коропа Меконгу, який вважався повністю зниклим на протязі останніх 15 років.
Головні тези:
- Мешканець Камбоджі виловив дуже рідкісного гігантського лососевого коропа Меконгу, який вважався вимерлим.
- Цей унікальний короп досягає розмірів руки дорослої людини і має характерні ознаки для виду Aaptosyax grypus.
- Раніше вважалося, що цей вид риби зник на протязі останніх 15 років, але він був знову виявлений на водосховищі у Камбоджі.
- Науковці внесли лососевого коропа до списку охоронюваних видів після відновлення його виявлення.
- Це відкриття свідчить про важливість збереження та дослідження біорізноманіття річки Меконг та інших водойм у регіоні.
Що відомо про неймовірну удачу рибалки з Камбоджі
Зазначається, що на оприлюднених фото видний характерні для цього лососевого коропа срібляста луска та жовті плями навколо очей.
Це гігантський короп досягає розмірів руки дорослої людини.
За словами науковців, мешканці Камбожді протягом довгих років повідомляли, що перестали бачити гігантського коропа Aaptosyax grypus.
Вважалось, що ця унікалька риба повністю вимерла у районі річки Меконг, яка починається в Китаї і протікає через Лаос, Таїланд, Камбоджу.
Однак через 15 років після того, як подібну рибину бачили востаннє, коропа таки виловили на водосховищі Seasan 2.
Виловлена риба мала вагу у 6 кг та довжину 60 — 70 сантиметрів.
Що відомо про лососевого коропа Меконгу
За словами науковців, ця риба зовсім не належить до лососевих, а є особливим видом коропу.
Науковець з Камбоджійського інституту Чан Сокенг, який ретельно вивчав цей вид риб, зазначає, що йому вдалось виявити лише 2 особини з характерним виглядом — "з гладкою сріблястою спиною, жовтим блиском на оці та вираженою вигнутою щелепою.
Після повторного відкриття лососевого коропа його занесли до списку охоронюваних видів.
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