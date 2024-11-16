Мешканець Камбоджі несподіванно виловив дуже рідкісного гігантського лососевого коропа Меконгу, який вважався повністю зниклим на протязі останніх 15 років.

Що відомо про неймовірну удачу рибалки з Камбоджі

Зазначається, що на оприлюднених фото видний характерні для цього лососевого коропа срібляста луска та жовті плями навколо очей.

Це гігантський короп досягає розмірів руки дорослої людини.

За словами науковців, мешканці Камбожді протягом довгих років повідомляли, що перестали бачити гігантського коропа Aaptosyax grypus.

Вважалось, що ця унікалька риба повністю вимерла у районі річки Меконг, яка починається в Китаї і протікає через Лаос, Таїланд, Камбоджу.

Однак через 15 років після того, як подібну рибину бачили востаннє, коропа таки виловили на водосховищі Seasan 2.

Виловлена риба мала вагу у 6 кг та довжину 60 — 70 сантиметрів.

Що відомо про лососевого коропа Меконгу

За словами науковців, ця риба зовсім не належить до лососевих, а є особливим видом коропу.

Науковець з Камбоджійського інституту Чан Сокенг, який ретельно вивчав цей вид риб, зазначає, що йому вдалось виявити лише 2 особини з характерним виглядом — "з гладкою сріблястою спиною, жовтим блиском на оці та вираженою вигнутою щелепою.

Еволюційно відмінний вид коропа, який не є лососем, але має вигляд лосося, насправді ніхто не помічав з 2005 року. Дослідники побоювалися, що він вимер. Більшість камбоджійців ніколи навіть не бачили і не чули про цей вид риби, — пояснюють науковці. Поширити

Після повторного відкриття лососевого коропа його занесли до списку охоронюваних видів.