Відома серфінгістка загинула в Індонезії після нападу риби-меч
Категорія
Події
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Відома серфінгістка загинула в Індонезії після нападу риби-меч

Джулія Манфріні
Джерело:  The Independent

Відома 36-річна італійська серфінгістка Джулія Манфріні загинула в Індонезії після нападу риби-меч, яка буквально проштрикнула жінку у груди. 

Головні тези:

  • Смерть відомої італійської серфінгістки в Індонезії внаслідок нападу риби-меч шокувала громадськість.
  • Нещасний випадок з іншою твариною - дельфін напав на японського плавця.
  • Напади тварин на людей свідчать про необхідність дотримання певних правил та знання психології диких тварин для уникнення подібних ситуацій.

Що відомо про смерть відомої італійської серфінгістки внаслідок нападу риби-меч

Зазначається, що жінка отримала поранення в груди в п'ятницю, 18 жовтня, на островах Ментаваї в провінції Західна Суматра — у популярному місці для серфінгу, відомому своїми чудовими водами і складними хвилями.

Навіть незважаючи на сміливі зусилля її партнера, персоналу місцевого курорту і лікарів, Джулію не вдалося врятувати, — зазначив Джеймс Колстон, який разом з Манфріні був співзасновником туристичної агенції AWAVE Travel.

Італійська серфінгістка Джулія Манфріні загинула внаслідок атаки риби-меч
Джулія Манфріні

За словами виконувача обов’язків керівника Агентства з боротьби зі стихійними лихами островів Ментавай Лахмудіна Сірегара, риба неочікувано стрибнула на італійську серфінгістку та пробила її у груди.

У грудях жінки утворилась рана завглибшки 5 сантиметрів. Лікарям не вдалось врятувати Джулію Манфріні.

Новина про раптову смерть Манфіні шокувала 27,5 тисяч її підписників в Instagram, де вона часто ділилася своїми успіхами в серфінгу.

Що відомо про нещодавні напади інших тварин на людей

Японський професійний плавець Такума Гото піддався атаці з боку агресивного та сексуально невдоволеного дельфіна і лише дивом врятувався. 

Зазначається, що Такума Гото разом з приятелем плавав поблизу острова Цуруга. Чоловік був атакований дельфіном буквально за 10 метрів від берега.

Спочатку дельфін спробував атакувати друга Гото, а потім накинувся на нього самого.

Дельфіни — дуже чутливі істоти. І на їхню поведінку можуть впливати такі чинники, як сексуальна незадоволеність. І для людей це небезпечно. Самці індо-тихоокеанського дельфіна-афаліни спілкуються покусуючи один одного. А брак спарювання робить їх агресивними.

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