Відома 36-річна італійська серфінгістка Джулія Манфріні загинула в Індонезії після нападу риби-меч, яка буквально проштрикнула жінку у груди.

Що відомо про смерть відомої італійської серфінгістки внаслідок нападу риби-меч

Зазначається, що жінка отримала поранення в груди в п'ятницю, 18 жовтня, на островах Ментаваї в провінції Західна Суматра — у популярному місці для серфінгу, відомому своїми чудовими водами і складними хвилями.

Навіть незважаючи на сміливі зусилля її партнера, персоналу місцевого курорту і лікарів, Джулію не вдалося врятувати, — зазначив Джеймс Колстон, який разом з Манфріні був співзасновником туристичної агенції AWAVE Travel. Поширити

Джулія Манфріні

За словами виконувача обов’язків керівника Агентства з боротьби зі стихійними лихами островів Ментавай Лахмудіна Сірегара, риба неочікувано стрибнула на італійську серфінгістку та пробила її у груди.

У грудях жінки утворилась рана завглибшки 5 сантиметрів. Лікарям не вдалось врятувати Джулію Манфріні.

Новина про раптову смерть Манфіні шокувала 27,5 тисяч її підписників в Instagram, де вона часто ділилася своїми успіхами в серфінгу.

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