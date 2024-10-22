Відома 36-річна італійська серфінгістка Джулія Манфріні загинула в Індонезії після нападу риби-меч, яка буквально проштрикнула жінку у груди.
Головні тези:
- Смерть відомої італійської серфінгістки в Індонезії внаслідок нападу риби-меч шокувала громадськість.
- Нещасний випадок з іншою твариною - дельфін напав на японського плавця.
- Напади тварин на людей свідчать про необхідність дотримання певних правил та знання психології диких тварин для уникнення подібних ситуацій.
Що відомо про смерть відомої італійської серфінгістки внаслідок нападу риби-меч
Зазначається, що жінка отримала поранення в груди в п'ятницю, 18 жовтня, на островах Ментаваї в провінції Західна Суматра — у популярному місці для серфінгу, відомому своїми чудовими водами і складними хвилями.
За словами виконувача обов’язків керівника Агентства з боротьби зі стихійними лихами островів Ментавай Лахмудіна Сірегара, риба неочікувано стрибнула на італійську серфінгістку та пробила її у груди.
У грудях жінки утворилась рана завглибшки 5 сантиметрів. Лікарям не вдалось врятувати Джулію Манфріні.
Новина про раптову смерть Манфіні шокувала 27,5 тисяч її підписників в Instagram, де вона часто ділилася своїми успіхами в серфінгу.
Що відомо про нещодавні напади інших тварин на людей
Японський професійний плавець Такума Гото піддався атаці з боку агресивного та сексуально невдоволеного дельфіна і лише дивом врятувався.
Зазначається, що Такума Гото разом з приятелем плавав поблизу острова Цуруга. Чоловік був атакований дельфіном буквально за 10 метрів від берега.
Спочатку дельфін спробував атакувати друга Гото, а потім накинувся на нього самого.
Дельфіни — дуже чутливі істоти. І на їхню поведінку можуть впливати такі чинники, як сексуальна незадоволеність. І для людей це небезпечно. Самці індо-тихоокеанського дельфіна-афаліни спілкуються покусуючи один одного. А брак спарювання робить їх агресивними.
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