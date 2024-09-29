Двоє жителів Австралії під час прогулянки по острову Топ-Енд піймали одну з найрідкісніших риб у світі - веслоноса, який ще відомий "як "Риба Судного дня".

Що відомо про “Рибу Судного дня”

Зазначається, що цей вид риб плаває вертикально на глибині до 1 тис метрів.

Існує легенда, за якою ці риби використовуються вищими силами для надсилання людям знаку щодо загрози небезпеки у найближчому майбутньому.

Риба-веслоніс — це велика прісноводна риба, відома своєю довгою плоскою мордою, схожою на весло. Вона належить до сімейства веслоносів і поширена в річках США, зокрема в басейні річки Міссісіпі. Ця риба може досягати довжини до 2 метрів і ваги понад 70 кілограмів.

Австралійці виловили рідкісну рибу

За словами фахівців, це досить рідкісний улов.

Я вперше чую, щоб хтось виловив в тутешніх водах екземпляр цього виду. Більшість з них викидаються на поверхню води вже мертвими й не цікавлять рибалок, — підкреслив один з оглядачів Алекс Джуліус. Поширити

Як відреагували у мережі

Люди у соцмережах були вражені побаченим. Дехто навіть висловлював припущення щодо того, що ця світлина згенерована за допомогою ШІ. Ось, які коментарі залишали люди:

"Це ж Паф — чарівний морський дракон, який живе під водою, чи не так?".

"Звичайно, це морське чудовисько, яке відмовилось вимирати, коли світ винищив динозаврів".

"Ну, я бачив сомів, схожих на собак-риб, але вперше бачу рибу-коня".

Що реально відомо про рибу “Судного дня”

За словами дослідників, ці риби ведуть доволі ізольований спосіб життя на глибині від 200 до 1 тис метрів, у так званій "сутінковій зоні".

🌊 Last weekend, some lucky kayakers and snorkelers came across a rare deep-sea dwelling fish in La Jolla Cove. The seagoers spotted a 12-foot #oarfish and to give you an idea of how rare this encounter is, only 20 oarfish have washed up in California since 1901! pic.twitter.com/fDL3AWPOFq — Scripps Institution of Oceanography (@Scripps_Ocean) August 14, 2024

Вони харчуються планктоном , ракоподібними та кальмарами, часом зустрічаючись із собі подібними для розмноження.