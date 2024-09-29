Жителі Австралії виловили гігантську рибу "Судного дня". Як вона виглядає
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Жителі Австралії виловили гігантську рибу "Судного дня". Як вона виглядає

"Риба Судного дня"
Джерело:  online.ua

Двоє жителів Австралії під час прогулянки по острову Топ-Енд піймали одну з найрідкісніших риб у світі - веслоноса, який ще відомий "як "Риба Судного дня". 

Головні тези:

  • Риба “Судного дня” є одним із найрідкісніших видів риб у світі, яка плаває вертикально на глибині до 1 тис метрів і сприймається як знак небезпеки в народних легендах.
  • Цей вид веслоноса може досягати довжини до 2 метрів та ваги понад 70 кілограмів і є поширеним у річках США.
  • Люди у соцмережах були вражені фото риби “Судного дня”, висловлюючи припущення щодо її походження та порівнюючи з морськими чудовиськами.
  • Дослідники стверджують, що ці риби ведуть ізольований спосіб життя на глибині від 200 до 1 тис метрів і харчуються планктоном та кальмарами.
  • Протягом останніх 120 років “Рибу Судного дня” було побачено всього 20 разів, що свідчить про рідкість цього виду.

Що відомо про “Рибу Судного дня”

Зазначається, що цей вид риб плаває вертикально на глибині до 1 тис метрів.

Існує легенда, за якою ці риби використовуються вищими силами для надсилання людям знаку щодо загрози небезпеки у найближчому майбутньому.

Риба-веслоніс — це велика прісноводна риба, відома своєю довгою плоскою мордою, схожою на весло. Вона належить до сімейства веслоносів і поширена в річках США, зокрема в басейні річки Міссісіпі. Ця риба може досягати довжини до 2 метрів і ваги понад 70 кілограмів.

Двоє австралійців виловили рідкісну рибу веслоноса
Австралійці виловили рідкісну рибу

За словами фахівців, це досить рідкісний улов.

Я вперше чую, щоб хтось виловив в тутешніх водах екземпляр цього виду. Більшість з них викидаються на поверхню води вже мертвими й не цікавлять рибалок, — підкреслив один з оглядачів Алекс Джуліус.

Як відреагували у мережі

Люди у соцмережах були вражені побаченим. Дехто навіть висловлював припущення щодо того, що ця світлина згенерована за допомогою ШІ. Ось, які коментарі залишали люди:

  • "Це ж Паф — чарівний морський дракон, який живе під водою, чи не так?".

  • "Звичайно, це морське чудовисько, яке відмовилось вимирати, коли світ винищив динозаврів".

  • "Ну, я бачив сомів, схожих на собак-риб, але вперше бачу рибу-коня".

Що реально відомо про рибу “Судного дня”

За словами дослідників, ці риби ведуть доволі ізольований спосіб життя на глибині від 200 до 1 тис метрів, у так званій "сутінковій зоні".

Вони харчуються планктоном , ракоподібними та кальмарами, часом зустрічаючись із собі подібними для розмноження.

Також зазначається, що за останні 120 років побачити “Рибу Судного дня” вдавалось лише 20 разів.

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