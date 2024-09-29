Жители Австралии выловили гигантскую рыбу "Судного дня". Как она выглядит
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Жители Австралии выловили гигантскую рыбу "Судного дня". Как она выглядит

"Рыба Судного дня"
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Источник:  online.ua

Двое жителей Австралии во время прогулки по острову Топ-Энд поймали одну из редчайших рыб в мире - веслоноса, который еще известен "как "Рыба Судного дня".

Главные тезисы

  • "Рыба Судного дня" - один из самых редких видов рыб в мире, достигающий длины до 2 метров и веса более 70 кг.
  • Эти рыбы плавают вертикально на глубине до 1 тыс метров и питаются планктоном, ракообразными и кальмарами.
  • Интернет охвачен фотографиями гигантской рыбы "Судного дня", вызывающими удивление и дискуссии о ее происхождении.
  • Австралийцы, выловившие редкого веслоноса, стали объектом внимания в соцсетях, где пользователи высказывали свои реакции и предположения.
  • Исследователям удается редко встретить рыбу "Судного дня", что придает ей загадочности и мистики в глубинах океана.

Что известно о "Рыбе Судного дня"

Этот вид рыб плавает вертикально на глубине до 1 тыс метров.

Существует легенда, согласно которой эти рыбы используются высшими силами для отправки людям знака относительно угрозы опасности в ближайшем будущем.

Рыба-веслонис — это крупная пресноводная рыба, известная своей длинной плоской мордой, похожей на весло. Она принадлежит к семейству веслоносов и распространена в реках США, в частности, в бассейне реки Миссисипи. Эта рыба может достигать длины до 2 метров и веса более 70 кг.

Двое австралийцев выловили редкую рыбу веслоноса
Австралийцы выловили редкую рыбу

По словам специалистов, это достаточно редкий улов.

Я впервые слышу, чтобы кто-то выловил в здешних водах экземпляр этого вида. Большинство из них выбрасываются на поверхность воды уже мертвыми и не интересуют рыбаков, — подчеркнул один из обозревателей Алекс Джулиус.

Как отреагировали в сети

Люди в соцсетях были поражены увиденным. Некоторые даже высказывали предположение о том, что эта фотография сгенерирована с помощью ИИ. Вот какие комментарии оставляли люди:

  • "Это же Паф — волшебный морской дракон, живущий под водой, не правда ли?".

  • "Конечно, это морское чудовище, которое отказалось вымирать, когда мир истребил динозавров".

  • "Ну, я видел сомов, похожих на собак-рыб, но впервые вижу рыбу-лошадь".

Что реально известно о рыбе "Судного дня"

По словам исследователей, эти рыбы ведут достаточно изолированный образ жизни на глубине от 200 до 1 тыс. метров, в так называемой "сумеречной зоне".

Они питаются планктоном, ракообразными и кальмарами, иногда встречаясь с подобными для размножения.

Также отмечается, что за последние 120 лет увидеть Рыбу Судного дня удавалось только 20 раз.

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