Двое жителей Австралии во время прогулки по острову Топ-Энд поймали одну из редчайших рыб в мире - веслоноса, который еще известен "как "Рыба Судного дня".

Что известно о "Рыбе Судного дня"

Этот вид рыб плавает вертикально на глубине до 1 тыс метров.

Существует легенда, согласно которой эти рыбы используются высшими силами для отправки людям знака относительно угрозы опасности в ближайшем будущем.

Рыба-веслонис — это крупная пресноводная рыба, известная своей длинной плоской мордой, похожей на весло. Она принадлежит к семейству веслоносов и распространена в реках США, в частности, в бассейне реки Миссисипи. Эта рыба может достигать длины до 2 метров и веса более 70 кг.

Австралийцы выловили редкую рыбу

По словам специалистов, это достаточно редкий улов.

Я впервые слышу, чтобы кто-то выловил в здешних водах экземпляр этого вида. Большинство из них выбрасываются на поверхность воды уже мертвыми и не интересуют рыбаков, — подчеркнул один из обозревателей Алекс Джулиус. Поделиться

Как отреагировали в сети

Люди в соцсетях были поражены увиденным. Некоторые даже высказывали предположение о том, что эта фотография сгенерирована с помощью ИИ. Вот какие комментарии оставляли люди:

"Это же Паф — волшебный морской дракон, живущий под водой, не правда ли?".

"Конечно, это морское чудовище, которое отказалось вымирать, когда мир истребил динозавров".

"Ну, я видел сомов, похожих на собак-рыб, но впервые вижу рыбу-лошадь".

Что реально известно о рыбе "Судного дня"

По словам исследователей, эти рыбы ведут достаточно изолированный образ жизни на глубине от 200 до 1 тыс. метров, в так называемой "сумеречной зоне".

🌊 Last weekend, some lucky kayakers and snorkelers came across a rare deep-sea dwelling fish in La Jolla Cove. The seagoers spotted a 12-foot #oarfish and to give you an idea of how rare this encounter is, only 20 oarfish have washed up in California since 1901! pic.twitter.com/fDL3AWPOFq — Scripps Institution of Oceanography (@Scripps_Ocean) August 14, 2024

Они питаются планктоном, ракообразными и кальмарами, иногда встречаясь с подобными для размножения.