Двое жителей Австралии во время прогулки по острову Топ-Энд поймали одну из редчайших рыб в мире - веслоноса, который еще известен "как "Рыба Судного дня".
Главные тезисы
- "Рыба Судного дня" - один из самых редких видов рыб в мире, достигающий длины до 2 метров и веса более 70 кг.
- Эти рыбы плавают вертикально на глубине до 1 тыс метров и питаются планктоном, ракообразными и кальмарами.
- Интернет охвачен фотографиями гигантской рыбы "Судного дня", вызывающими удивление и дискуссии о ее происхождении.
- Австралийцы, выловившие редкого веслоноса, стали объектом внимания в соцсетях, где пользователи высказывали свои реакции и предположения.
- Исследователям удается редко встретить рыбу "Судного дня", что придает ей загадочности и мистики в глубинах океана.
Что известно о "Рыбе Судного дня"
Этот вид рыб плавает вертикально на глубине до 1 тыс метров.
Существует легенда, согласно которой эти рыбы используются высшими силами для отправки людям знака относительно угрозы опасности в ближайшем будущем.
Рыба-веслонис — это крупная пресноводная рыба, известная своей длинной плоской мордой, похожей на весло. Она принадлежит к семейству веслоносов и распространена в реках США, в частности, в бассейне реки Миссисипи. Эта рыба может достигать длины до 2 метров и веса более 70 кг.
По словам специалистов, это достаточно редкий улов.
Как отреагировали в сети
Люди в соцсетях были поражены увиденным. Некоторые даже высказывали предположение о том, что эта фотография сгенерирована с помощью ИИ. Вот какие комментарии оставляли люди:
"Это же Паф — волшебный морской дракон, живущий под водой, не правда ли?".
"Конечно, это морское чудовище, которое отказалось вымирать, когда мир истребил динозавров".
"Ну, я видел сомов, похожих на собак-рыб, но впервые вижу рыбу-лошадь".
Что реально известно о рыбе "Судного дня"
По словам исследователей, эти рыбы ведут достаточно изолированный образ жизни на глубине от 200 до 1 тыс. метров, в так называемой "сумеречной зоне".
🌊 Last weekend, some lucky kayakers and snorkelers came across a rare deep-sea dwelling fish in La Jolla Cove. The seagoers spotted a 12-foot #oarfish and to give you an idea of how rare this encounter is, only 20 oarfish have washed up in California since 1901! pic.twitter.com/fDL3AWPOFq— Scripps Institution of Oceanography (@Scripps_Ocean) August 14, 2024
Они питаются планктоном, ракообразными и кальмарами, иногда встречаясь с подобными для размножения.
Также отмечается, что за последние 120 лет увидеть Рыбу Судного дня удавалось только 20 раз.
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