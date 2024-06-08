На побережье США заметили редкую двухметровую рыбу-солнце.
Категория
Мир
Дата публикации

На побережье США заметили редкую двухметровую рыбу-солнце.

Рыба-солнце
Читати українською
Источник:  AP

На пляж Гиргарт на территории американского штата Аризона выбросило двухметровую круглую рыбу-солнце. Что спровоцировало живой энтузиазм со стороны местных обитателей и туристов.

Главные тезисы

  • Гигантская рыба-солнце, самая большая костная рыба в мире, впервые замечена на побережье штата Аризона и вызвала живой интерес со стороны местных обитателей и туристов.
  • Ученые из Новой Зеландии подтвердили, что обнаруженная рыба относится к виду рыб-солнц, живущих в различных частях океана, вызвав новый взгляд на распространение этого вида.
  • Рыба-солнце проводит время как на поверхности воды, так и на глубине до 200 м, охотясь на медуз и возвращаясь отогреваться у поверхности, что уникально для этого вида.
  • Изучение морских рыб-солнц позволяет расширить знания о живых организмах океана, их поведении и природе, что обеспечивает более глубокое понимание уникальных морских обитателей.
  • Новые открытия о гигантской рыбе-солнце на побережье Аризоны открывают интересные возможности для изучения и сохранения данного вида в мире.

Что известно о гигантской рыбе-солнце на побережье Аризоны

Отмечается, что тело рыбы, выброшенное на пляж, было замечено еще 3 июня.

Это событие вызвало бурную реакцию в соцсетях и местные жители пришли на пляж, чтобы своими глазами посмотреть на необычную рыбу.

Подчеркивается, что птицам трудно пробить ее жесткую кожу, как панцирь, поэтому рыба почти невредима продолжает лежать на пляже.

О гигантской рыбе узнала и исследовательница из Новой Зеландии Марианн Найгаард.

На пляже в Аризоне увидели выброшенную на берег рыбу-солнце
На пляж в Аризоне выбросило гигантскую рыбу-солнце

В 2017 году она обнаружила и описала этот новый вид рыбы-солнца.

По мнению ученой по результатам анализа фото, выброшенная на берег рыба не является обычной морской солнечной рыбой (Mola mola), а собственно солнечной рыбой-мошенником, которая получила свое название из-за привычки прятаться на виду.

До этого ученые считали, что эти рыбы живут исключительно в умеренных водах южного полушария, но эту теорию отвергли, потому что рыбы находили на побережье Калифорнии и Аляски.

В частном океанариуме сделали дополнительные замеры рыбы и взяли образцы тканей, поэтому ученая подтвердила, что это рыба-мошенник. Вероятно, самый белый в мире.

Что ученым вообще известно о рыбах-солнце

Рыба-луна или рыба-солнце является самой большой по весу костной рыбой в мире. Средние взрослые рыбы весят около 1 тонны, а рекордный экземпляр, выловленный у Азорских островов, достигал массы 2 744 кг.

Не часто можно увидеть луну-рыбу, лежащую на боку на поверхности воды.

Иногда ее плавники появляются на поверхности – иногда их ошибочно принимают за акульи спинные плавники.

Личинки и молодежь этого вида плавают как обычные рыбы, однако взрослая луна-рыба — плохой пловец, неспособный преодолеть сильное течение, поэтому его относят к океаническому макронектону.

Японские ученые, используя современное оборудование, обнаружили интересные, скрытые от человеческих глаз подробности жизни рыбы-луны.

Эта рыба обычно попадается человеку, когда она пассивно дрейфует у поверхности океана.

Но оказалось, что в дневное время рыба-луна регулярно ныряет на глубину около 200 м, где охотится на сцифомедуз и сифонофор.

После посещения прохладных глубин она отогревается в приповерхностных водах.

Больше по теме

Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Исследование мозга рыб привело к неожиданному открытию памяти человека
Исследование мозга рыб привело к неожиданному открытию памяти человека
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
На пляже в Нидерландах нашли рыбу-вампира — жуткие фото
На пляже в Нидерландах нашли рыбу-вампира — жуткие фото
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Почти Волдеморт. В Китае заметили рыбу с человеческим лицом — фото
рыбы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?