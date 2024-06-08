На пляж Гиргарт на территории американского штата Аризона выбросило двухметровую круглую рыбу-солнце. Что спровоцировало живой энтузиазм со стороны местных обитателей и туристов.

Что известно о гигантской рыбе-солнце на побережье Аризоны

Отмечается, что тело рыбы, выброшенное на пляж, было замечено еще 3 июня.

Это событие вызвало бурную реакцию в соцсетях и местные жители пришли на пляж, чтобы своими глазами посмотреть на необычную рыбу.

Подчеркивается, что птицам трудно пробить ее жесткую кожу, как панцирь, поэтому рыба почти невредима продолжает лежать на пляже.

О гигантской рыбе узнала и исследовательница из Новой Зеландии Марианн Найгаард.

На пляж в Аризоне выбросило гигантскую рыбу-солнце

В 2017 году она обнаружила и описала этот новый вид рыбы-солнца.

По мнению ученой по результатам анализа фото, выброшенная на берег рыба не является обычной морской солнечной рыбой (Mola mola), а собственно солнечной рыбой-мошенником, которая получила свое название из-за привычки прятаться на виду.

До этого ученые считали, что эти рыбы живут исключительно в умеренных водах южного полушария, но эту теорию отвергли, потому что рыбы находили на побережье Калифорнии и Аляски.

В частном океанариуме сделали дополнительные замеры рыбы и взяли образцы тканей, поэтому ученая подтвердила, что это рыба-мошенник. Вероятно, самый белый в мире.

Что ученым вообще известно о рыбах-солнце

Рыба-луна или рыба-солнце является самой большой по весу костной рыбой в мире. Средние взрослые рыбы весят около 1 тонны, а рекордный экземпляр, выловленный у Азорских островов, достигал массы 2 744 кг.

Не часто можно увидеть луну-рыбу, лежащую на боку на поверхности воды.

Иногда ее плавники появляются на поверхности – иногда их ошибочно принимают за акульи спинные плавники.

Личинки и молодежь этого вида плавают как обычные рыбы, однако взрослая луна-рыба — плохой пловец, неспособный преодолеть сильное течение, поэтому его относят к океаническому макронектону.

Японские ученые, используя современное оборудование, обнаружили интересные, скрытые от человеческих глаз подробности жизни рыбы-луны.

Эта рыба обычно попадается человеку, когда она пассивно дрейфует у поверхности океана.

Но оказалось, что в дневное время рыба-луна регулярно ныряет на глубину около 200 м, где охотится на сцифомедуз и сифонофор.

После посещения прохладных глубин она отогревается в приповерхностных водах.