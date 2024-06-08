На пляж Ґіргарт на території американського штату Аризона викинуло двометрову круглу рибу-сонце. Що спровокувало живий інтерес з боку місцевих жителів та туристів.

Що відомо про гігантську рибу-сонце на узбережжі Аризони

Зазначається, що тіло риби, викинуте на пляж, помітили ще 3 червня.

Ця подія викликала бурхливу реакцію у соцмережах і місцеві жителі прийшли на пляж, аби на власні очі подивитись на незвичайну рибу.

Підкреслюється, що птахам важко пробити її жорстку шкіру, наче панцир, тому риба майже неушкоджена продовжує лежати на пляжі.

Про велетенську рибу дізналась й дослідниця з Нової Зеландії Маріанн Найгаард.

На пляж в Аризоні викинуло велетенську рибу-сонце

У 2017 році вона виявила та описала цей новий вид риби-сонця.

На думку науковиці за результатами аналізу фото, викинута на берег риба не є звичайною морською сонячною рибою (Mola mola), а, власне, сонячною рибою-шахраєм, яка отримала свою назву через звичку ховатись на видноті.

До цього науковці вважали, що ці риби мешкають виключно в помірних водах південної півкулі, але цю теорію відкинули, бо риб знаходили на узбережжі Каліфорнії та Аляски.

У приватному океанаріумі зробили додаткові заміри риби та взяли зразки тканин, тож науковця підтвердила, що це риба-шахрай. Ймовірно, найбіліший у світі.

Що науковцям взагалі відомо про риб-сонце

Риба-місяць або риба-сонце є найбільшою за вагою кістковою рибою у світі. Середні дорослі риби важать близько 1 тонни, а рекордний екземпляр, виловлений біля Азорських островів, досягав маси 2 тис 744 кг.

Не часто можна побачити місяць-рибу, що лежить на боці на поверхні води.

Час від часу її плавники з'являються на поверхні — іноді їх помилково приймають за акулячі спинні плавники.

Личинки і молодь цього виду плавають як звичайні риби, проте доросла місяць-риба — поганий плавець, нездатний подолати сильну течію, тому її відносять до океанічного макронектону.

Японські вчені, використовуючи сучасне устаткування, виявили цікаві, приховані від людських очей, подробиці життя риби-місяця.

Ця риба зазвичай попадається людині, коли вона пасивно дрейфує біля поверхні океану.

Але виявилося, що в денний час риба-місяць регулярно пірнає на глибину близько 200 м, де полює на сцифомедуз і сифонофор.

Після відвідування холодних глибин вона відігрівається у приповерхневих водах.