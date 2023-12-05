Майже Волдеморт. У Китаї помітили рибу з людським обличчям — фото

Природа не припиняє дивувати людей. Цього разу у китайському озері помітили максимально незвичну рибу.

Риба з людським обличчям шокувала світ

Як вдалося дізнатися журналістам, вперше це химерне створіння помітили в одному з озер Китаю ще 4 роки тому, однак жодних фотопідтверджень цьому тоді не було.

У 2023 році вони нарешті з’явилися та були опубліковані у світових ЗМІ.

На оприлюднених світлинах можна помітити, що риба має характерні полоски, які дуже нагадують очі та ніс.

Загалом її голова дуже схожа на моторошне людське обличчя. Це дійсно виглядає незвично.

Фото: скриншот

Варто звернути увагу на те, що користувачі соціальних мереж почали порівнювати рибу з міфічними персонажами, зокрема її назвали Волдемортом із "Гаррі Поттера", інопланетянином і анімаційною рибою з фільму "Підводна братва" 2004 року.

Як люди реагують на фото незвичної риби:

А Джоан Роулінг стверджує, що Гаррі Поттер давно вбив Волдеморта… Так? А це тоді хто?)));

Я думав, що цей світ мене більше нічим не здивує, але…;

У мене почалася паніка;

Святі угодники;

Як “миле” боже створіння!;

Я зараз просто в шоці;

Я аж перехрестився;

Хто наважиться це з'їсти?;

Це моторошно, максимально моторошно.