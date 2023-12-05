Почти Волдеморт. В Китае заметили рыбу с человеческим лицом — фото

Природа не перестает удивлять людей. На этот раз в китайском озере была замечена максимально необычная рыба.
Рыба с человеческим лицом шокировала мир
Как удалось узнать журналистам, впервые это причудливое создание было замечено в одном из озер Китая еще 4 года назад, однако никаких фотоподтверждений этому тогда не было.
В 2023 году они наконец-то появились и были опубликованы в мировых СМИ.
На опубликованных фотографиях можно заметить, что рыба имеет характерные полоски, очень напоминающие глаза и нос.
В общем, ее голова очень похожа на жуткое человеческое лицо. Это действительно выглядит необычно.
Следует обратить внимание на то, что пользователи социальных сетей начали сравнивать рыбу с мифическими персонажами, в частности, ее назвали Волдемортом из "Гарри Поттера", инопланетянином и анимационной рыбой из фильма "Подводная братва" 2004 года.
Как люди реагируют на фото необычной рыбы:
А Джоан Роулинг утверждает, что Гарри Поттер давно убил Волдеморта… Да? А это тогда кто?)));
Я думал, что этот мир меня больше ничем не удивит, но…;
У меня началась паника;
Святые угодники;
Как "милое" божье создание;
Я сейчас просто в шоке;
Я даже перекрестился;
Кто решится это съесть?;
Это жутко, максимально жутко.
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