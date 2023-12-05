Почти Волдеморт. В Китае заметили рыбу с человеческим лицом — фото

Природа не перестает удивлять людей. На этот раз в китайском озере была замечена максимально необычная рыба.

Рыба с человеческим лицом шокировала мир

Как удалось узнать журналистам, впервые это причудливое создание было замечено в одном из озер Китая еще 4 года назад, однако никаких фотоподтверждений этому тогда не было.

В 2023 году они наконец-то появились и были опубликованы в мировых СМИ.

На опубликованных фотографиях можно заметить, что рыба имеет характерные полоски, очень напоминающие глаза и нос.

В общем, ее голова очень похожа на жуткое человеческое лицо. Это действительно выглядит необычно.

Фото: скриншот

Следует обратить внимание на то, что пользователи социальных сетей начали сравнивать рыбу с мифическими персонажами, в частности, ее назвали Волдемортом из "Гарри Поттера", инопланетянином и анимационной рыбой из фильма "Подводная братва" 2004 года.

Как люди реагируют на фото необычной рыбы:

А Джоан Роулинг утверждает, что Гарри Поттер давно убил Волдеморта… Да? А это тогда кто?)));

Я думал, что этот мир меня больше ничем не удивит, но…;

У меня началась паника;

Святые угодники;

Как "милое" божье создание;

Я сейчас просто в шоке;

Я даже перекрестился;

Кто решится это съесть?;

Это жутко, максимально жутко.