Известная 36-летняя итальянская серфингистка Джулия Манфрини погибла в Индонезии после нападения рыбы-меч, буквально проткнувшей женщину в грудь.

Что известно о смерти известной итальянской серфингистки в результате нападения рыбы-меч

Отмечается, что женщина получила ранения в грудь в пятницу, 18 октября, на островах Ментавае в провинции Западная Суматра — в популярном месте для серфинга, известном своими отличными водами и сложными волнами.

Даже несмотря на смелые усилия ее партнера, персонала местного курорта и врачей, Джулию не удалось спасти, отметил Джеймс Колстон, который вместе с Манфрини был соучредителем туристического агентства AWAVE Travel. Поделиться

Джулия Манфрини

По словам исполняющего обязанности руководителя Агентства по борьбе со стихийными бедствиями островов Ментавай Лахмудина Сирегара, рыба неожиданно прыгнула на итальянскую серфингистку и пробила ее в грудь.

В груди женщины образовалась рана глубиной 5 сантиметров. Врачам не удалось спасти Джулию Манфрини.

Новость о внезапной смерти Манфини шокировала 27,5 тысячи ее подписчиков в Instagram, где она часто делилась своими успехами в серфинге.

Что известно о недавних нападениях других животных на людей

Японский профессиональный пловец Такума Гото подвергся атаке со стороны агрессивного и сексуально недовольного дельфина и чудом спасся.

Отмечается, что Такума Гото вместе с другом плавал вблизи острова Цуруга. Мужчина был атакован дельфином буквально в 10 метрах от берега.

Сначала дельфин попытался атаковать друга Гото, а затем набросился на него самого.