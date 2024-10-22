Известная 36-летняя итальянская серфингистка Джулия Манфрини погибла в Индонезии после нападения рыбы-меч, буквально проткнувшей женщину в грудь.
Главные тезисы
- Трагическая гибель известной серфингистки Джулии Манфрини в результате нападения рыбы-меч вызвала шок и тревогу.
- Нападения диких животных на людей подчеркивают важность соблюдения правил безопасности и уважения к природе.
- Примеры атак дельфинов на людей также напоминают о том, что понимание поведения животных важно для предотвращения трагических случаев.
- Знание особенностей дикой природы и соблюдение мер безопасности помогут избежать подобных происшествий в будущем.
- Случаи нападений диких животных на людей подчеркивают необходимость бережного отношения к окружающей среде и ее обитателям.
Что известно о смерти известной итальянской серфингистки в результате нападения рыбы-меч
Отмечается, что женщина получила ранения в грудь в пятницу, 18 октября, на островах Ментавае в провинции Западная Суматра — в популярном месте для серфинга, известном своими отличными водами и сложными волнами.
По словам исполняющего обязанности руководителя Агентства по борьбе со стихийными бедствиями островов Ментавай Лахмудина Сирегара, рыба неожиданно прыгнула на итальянскую серфингистку и пробила ее в грудь.
В груди женщины образовалась рана глубиной 5 сантиметров. Врачам не удалось спасти Джулию Манфрини.
Новость о внезапной смерти Манфини шокировала 27,5 тысячи ее подписчиков в Instagram, где она часто делилась своими успехами в серфинге.
Что известно о недавних нападениях других животных на людей
Японский профессиональный пловец Такума Гото подвергся атаке со стороны агрессивного и сексуально недовольного дельфина и чудом спасся.
Отмечается, что Такума Гото вместе с другом плавал вблизи острова Цуруга. Мужчина был атакован дельфином буквально в 10 метрах от берега.
Сначала дельфин попытался атаковать друга Гото, а затем набросился на него самого.
Дельфины — очень чувствительные существа. И на их поведение могут влиять такие факторы, как сексуальное недовольство. И людям это опасно. Самцы индо-тихоокеанского дельфина-афалина общаются покусывая друг друга. А нехватка спаривания делает их агрессивными.
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