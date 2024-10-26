У Нідерландах рибалки виловили в морі дивних істот. Як вони виглядають
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

У Нідерландах рибалки виловили в морі дивних істот. Як вони виглядають

Прісноводний мох
Джерело:  HLN.be

Рибалки з Нідерландів виловили у морі колонію дуже незвичних істот, схожих на померанчовий мішок. 

Головні тези:

  • Рибалки з Нідерландів виловили у морі колонію дивних істот, схожих на померанчовий мішок
  • Ці істоти виявилися колонією водяного прісноводного моху, який зазвичай зустрічається у Америці
  • Дивовижні істоти не становлять загрози, але можуть виділяти неприємний запах при загибелі
  • Колонії можуть утворювати кишені діаметром до двох метрів, що плавають по морю
  • Помічене в Нідерландах явище є рідкісним, оскільки подібні організми зазвичай не мешкають поблизу цього узбережжя

Що відомо про дивних істот, виловлених в морі поблизу узбережжя Нідерландів

Зазначається, що ці істоти мешкають поблизу плавучого острова.

Підкреслюється, що дивовижних істот виловили 22 жовтня біля Лейдше Рейн, району міста Утрехт.

@martijn_peters Antwoorden op @Nicson.official stel je maar eens voor dat zoiets plots in je visnetje zit😅 #askmartijn #edutok #science #fyp #wetenschap #weetjes #mysterious ♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs — Skittlegirl Sound

Що кажуть науковці

За словами вченого-еколога Мартіна Петерса, виловлені істоти є колонією водяного прісноводного моху.

Зазвичай його знаходять в Америці і називають "blob" (тобто краплями). Екзоскелет прикріплюється до скель, гілок, коралів, мотузок.

Петерс зазначив, ще організм цієї колонії не має твердої оболонки, а у воді нагадує пух.

Науковець підкреслив, що ці істоти не становлять загрози, однак можуть виділяти неприємний запах у разі загибелі.

Кілька колоній можуть рости разом, утворюючи кишені, що плавають, діаметром до двох метрів, — пояснюють екологи.

Між тим еколог Енн Нійс зазначив, що зазвичай подібні організми не мешкають поблизу узбережжя Нідерландів.

Рибалки оглянули об'єкт, а потім помістили його під воду, оскільки він не завдає ніякої шкоди.

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