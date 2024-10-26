Рибалки з Нідерландів виловили у морі колонію дуже незвичних істот, схожих на померанчовий мішок.

Що відомо про дивних істот, виловлених в морі поблизу узбережжя Нідерландів

Зазначається, що ці істоти мешкають поблизу плавучого острова.

Підкреслюється, що дивовижних істот виловили 22 жовтня біля Лейдше Рейн, району міста Утрехт.

Що кажуть науковці

За словами вченого-еколога Мартіна Петерса, виловлені істоти є колонією водяного прісноводного моху.

Зазвичай його знаходять в Америці і називають "blob" (тобто краплями). Екзоскелет прикріплюється до скель, гілок, коралів, мотузок.

Петерс зазначив, ще організм цієї колонії не має твердої оболонки, а у воді нагадує пух.

Науковець підкреслив, що ці істоти не становлять загрози, однак можуть виділяти неприємний запах у разі загибелі.

Кілька колоній можуть рости разом, утворюючи кишені, що плавають, діаметром до двох метрів, — пояснюють екологи. Поширити

Між тим еколог Енн Нійс зазначив, що зазвичай подібні організми не мешкають поблизу узбережжя Нідерландів.

Рибалки оглянули об'єкт, а потім помістили його під воду, оскільки він не завдає ніякої шкоди.