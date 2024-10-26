В Нидерландах рыбаки выловили в море странных существ. Как они выглядят
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

В Нидерландах рыбаки выловили в море странных существ. Как они выглядят

Водный мох
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Источник:  HLN.be

Рыбаки из Нидерландов выловили в море колонию очень необычных существ, похожих на оранжевый мешок.

Главные тезисы

  • Рыбаки из Нидерландов выловили в море у побережья странных существ, похожих на оранжевый мешок.
  • Удивительные существа являются колонией водного пресноводного мха, которые обычно встречаются в Америке.
  • Ученые отмечают, что организм этой колонии не имеет твердой оболочки и напоминает пух в воде.
  • Экологи утверждают, что эти существа не представляют угрозы, но могут выделять неприятный запах в случае гибели.
  • Обитание подобных организмов у побережья Нидерландов считается редким явлением.

Что известно об удивительных существах, выловленных в море у побережья Нидерландов

Отмечается, что эти существа обитают вблизи плавучего острова.

Подчеркивается, что удивительные существа были выловлены 22 октября возле Лейдше Рейн, района города Утрехт.

@martijn_peters Antwoorden op @Nicson.official stel je maar eens voor dat zoiets plots in je visnetje zit😅 #askmartijn #edutok #science #fyp #wetenschap #weetjes #mysterious ♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs — Skittlegirl Sound

Что говорят ученые

По словам ученого-эколога Мартина Петерса, выловленные существа являются колонией водного пресноводного мха.

Обычно его находят в Америке и называют "blob" (т.е. каплями). Экзоскелет прикрепляется к скалам, веткам, кораллам, веревкам.

Петерс отметил, что еще организм этой колонии не имеет твердой оболочки, а в воде напоминает пух.

Ученый подчеркнул, что эти существа не представляют угрозы, однако могут выделять неприятный запах в случае гибели.

Несколько колоний могут расти вместе, образуя плавающие карманы диаметром до двух метров, — объясняют экологи.

Между тем эколог Энн Нийс отметил, что обычно подобные организмы не обитают у побережья Нидерландов.

Рыбаки осмотрели объект, а затем поместили его под воду, поскольку он не наносит никакого вреда.

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