Рыбаки из Нидерландов выловили в море колонию очень необычных существ, похожих на оранжевый мешок.
Главные тезисы
- Рыбаки из Нидерландов выловили в море у побережья странных существ, похожих на оранжевый мешок.
- Удивительные существа являются колонией водного пресноводного мха, которые обычно встречаются в Америке.
- Ученые отмечают, что организм этой колонии не имеет твердой оболочки и напоминает пух в воде.
- Экологи утверждают, что эти существа не представляют угрозы, но могут выделять неприятный запах в случае гибели.
- Обитание подобных организмов у побережья Нидерландов считается редким явлением.
Что известно об удивительных существах, выловленных в море у побережья Нидерландов
Отмечается, что эти существа обитают вблизи плавучего острова.
Подчеркивается, что удивительные существа были выловлены 22 октября возле Лейдше Рейн, района города Утрехт.
@martijn_peters Antwoorden op @Nicson.official stel je maar eens voor dat zoiets plots in je visnetje zit😅 #askmartijn #edutok #science #fyp #wetenschap #weetjes #mysterious ♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs — Skittlegirl Sound
Что говорят ученые
По словам ученого-эколога Мартина Петерса, выловленные существа являются колонией водного пресноводного мха.
Обычно его находят в Америке и называют "blob" (т.е. каплями). Экзоскелет прикрепляется к скалам, веткам, кораллам, веревкам.
Петерс отметил, что еще организм этой колонии не имеет твердой оболочки, а в воде напоминает пух.
Ученый подчеркнул, что эти существа не представляют угрозы, однако могут выделять неприятный запах в случае гибели.
Несколько колоний могут расти вместе, образуя плавающие карманы диаметром до двух метров, — объясняют экологи.
Между тем эколог Энн Нийс отметил, что обычно подобные организмы не обитают у побережья Нидерландов.
Рыбаки осмотрели объект, а затем поместили его под воду, поскольку он не наносит никакого вреда.
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