Рыбаки из Нидерландов выловили в море колонию очень необычных существ, похожих на оранжевый мешок.

Что известно об удивительных существах, выловленных в море у побережья Нидерландов

Отмечается, что эти существа обитают вблизи плавучего острова.

Подчеркивается, что удивительные существа были выловлены 22 октября возле Лейдше Рейн, района города Утрехт.

Что говорят ученые

По словам ученого-эколога Мартина Петерса, выловленные существа являются колонией водного пресноводного мха.

Обычно его находят в Америке и называют "blob" (т.е. каплями). Экзоскелет прикрепляется к скалам, веткам, кораллам, веревкам.

Петерс отметил, что еще организм этой колонии не имеет твердой оболочки, а в воде напоминает пух.

Ученый подчеркнул, что эти существа не представляют угрозы, однако могут выделять неприятный запах в случае гибели.

Несколько колоний могут расти вместе, образуя плавающие карманы диаметром до двух метров, — объясняют экологи.

Между тем эколог Энн Нийс отметил, что обычно подобные организмы не обитают у побережья Нидерландов.

Рыбаки осмотрели объект, а затем поместили его под воду, поскольку он не наносит никакого вреда.