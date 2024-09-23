Науковцям вдалось встановити джерело дивних звуків, які принаймні з 2014 року постійно лунають з глибин Маріанської западини.

Що відомо про дивні звуки з глибин Маріанської западини

Зазначається, що науковці описували характер цих звуків як шуми "біотванга, трохи схожі на на звуки зорельотів.

Виявилось, що ці звуки насправді видають кити Брайда.

За допомогою цих криків, як пояснюють науковці, кити визначають місцезнаходження один одного.

Вперше ці дивні звуки були зафіксовані науковцями у 2014 році під час використання підводних планерів для проведення акустичного обстеження Маріанської западини.

Смугастий кит Брайда

Підкреслюється, що звук біованга можна умовно розділити на дві частини — низький, буркотливий звук, який відбивається в глибині і пронизливий металевий дзвін, який дослідники порівняли зі звуками, що видаються космічними кораблями в "Старий трек" і "Зоряних війнах".

Ці звуки спочатку спантеличили науковців. Однак вже в 2016 році було зроблено припущення, що джерелом звуків можуть бути вусаті кити.

За результатами нового дослідження науковці встановили, що ці звуки видають кити Брайда.

Це вдалось частково завдяки системам штучного інтелекту, за допомогою якого було проведено аналіз понад 200 тисяч годин аудіозаписів із різними звуками мешканців океану.

Що відомо про причину дивних звуків, які видають кити Брайда

Для того, аби довести, що кити Брайда дійсно є джерелом цих звуків, науковці порівняли виникнення шумів з міграційними шляхами цього виду.

Для цього вони проаналізували та відібрали записи , зроблені станціями моніторингу по всьому Марсіанському архіпелагу та за його межами.

Процес вдалося прискорити, використовуючи ШІ для перетворення біованга на зображення, відомі як спектрограми, які можна було б легко відрізнити від інших шумів за допомогою алгоритму машинного навчання.

Дослідження продемонструвало, що біованг можна почути тільки в північно-західній частині Тихого океану, незважаючи на те, що кити Брайда зустрічаються на набагато більшій території.

На думку науковців, це демонструє те, що такі звуки видає лише окрема популяція китів Брайда.

Дані також показали сплеск звуків біованга в 2016 році, коли підвищення температури океану, спричинене явищем Ель-Ніньо, призвело до збільшення кількості китів Брайда, що зустрічалися в цьому регіоні.