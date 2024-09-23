Ученым удалось установить источник странных звуков, которые, по крайней мере, с 2014 года постоянно раздаются из глубин Марианской впадины.

Что известно о странных звуках из глубин Марианской впадины

Отмечается, что ученые описывали характер этих звуков как шумы биотванга, немного похожие на звуки звездолетов.

Оказалось, что эти звуки действительно издают киты Брайда.

С помощью этих криков, как объясняют ученые, киты определяют местонахождение друг друга.

Впервые эти удивительные звуки были зафиксированы учеными в 2014 году при использовании подводных планеров для проведения акустического обследования Марианской впадины.

Полосатый кит Брайда

Подчеркивается, что звук биованга можно условно разделить на две части — низкий, ворчливый звук, отражающийся в глубине и пронзительный металлический звон, сравнимый исследователями со звуками, издаваемыми космическими кораблями в "Старый трек" и "Звездных войнах".

Эти звуки сначала озадачили ученых. Однако уже в 2016 году было сделано предположение, что источником звуков могут быть усатые киты.

По результатам нового исследования ученые установили, что эти звуки издают киты Брайда.

Это удалось частично благодаря системам искусственного интеллекта, с помощью которого был проведен анализ более 200 тысяч часов аудиозаписей с разными звуками обитателей океана.

Что известно о причине странных звуков, издающих киты Брайда

Чтобы доказать, что киты Брайда действительно являются источником этих звуков, ученые сравнили возникновение шумов с миграционными путями этого вида.

Для этого они проанализировали и отобрали записи, сделанные станциями мониторинга по всему Марсианскому архипелагу и за его пределами.

Процесс удалось ускорить, используя ИИ для превращения биованга в изображения, известные как спектрограммы, которые можно было бы легко отличить от других шумов с помощью алгоритма машинного обучения.

Исследование продемонстрировало, что биованги можно услышать только в северо-западной части Тихого океана, несмотря на то, что киты Брайда встречаются на гораздо большей территории.

По мнению ученых, это демонстрирует, что такие звуки издает лишь отдельная популяция китов Брайда.

Данные также показали всплеск звуков биованга в 2016 году, когда повышение температуры океана, вызванное явлением Эль-Ниньо, привело к увеличению числа встречавшихся в этом регионе китов Брайда.