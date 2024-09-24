Ще у 1980-роках минулого століття у Мексиці були знайдені рештки качкодзьобного динозавра, який має дуже виразний ніс. Але тільки зараз науковці змогли віднести його до окремого унікального виду.

Що відомо про качкодзьобного динозавра

Динозавр вже отримав назву Coahuilasaurus lipani на честь регіону, де були знайдені його рештки, а також племені апачів Ліпані, яке мешкає на цій території.

Зазначається, що цей динозавр мав зубоподібні шипи, які виступають із піднебіння.

Ймовірно, що вони використовувались для харчування грубими деревними рослинами у тропічних лісах 73 млн років тому.

Зокрема, палеонтологам вдалось вперше знайти частки черепу C. lipani ще в 1980-х роках у басейні Паррас, однак до цього його відносили до іншого роду динозаврів.

Качкодзьобний динозавр

У рамках нового дослідження, науковці ще раз вивчили рештки, які зберігались в колекціях Національного автономного університету Мексики з моменту його виявлення.

Завдяки новим методам аналізу, рештки були перекласифіковані у викопне.

Що відомо про унікальність цього виду динозаврів

Провідний автор дослідження і палеонтолог з Benemérita Escuela Normal de Coahuila Клаудія Серрано була присутня при першому описі зразка 2006 року.

Коли ми знову почали працювати з матеріалом, ми вирішили: Ні, це інше. Ми стали набагато краще описувати ці речі, — зазначила Серрано. Поширити

Хоча частки черепу складають лише морду динозавра, саме частина черепа дозволяє визначити відмінності між видами динозаврів.

Гострий кут морди динозавра був ключем до диференціації C. lipani від інших видів. Вчені також виявили виразні зубоподібні виступи, що виступають з піднебіння, які не були підкреслені в попередньому аналізі.

Науковці схиляються до думки, що ці виступи вказують на те, що цей вид динозаврів їв жорсткі рослини, зокрема, пальми з тропічних лісів пізнього крейдяного періоду, коли жив великоносий динозавр, близько 73 мільйонів років тому.

Зазначається, що у той період ці динозаври мешкали у густих лісах на території сучасної Мексики.

Тоді рівень моря був вищим, а температура більш високою.

За оцінками Клаудії Серрано, вони були близько 8 метрів у довжину або розміром із два седани.

Науковець підкреслила, що цей вид динозаврів поповнює список унікальних тварин, що мешкали на території Мексики.

Такі відкриття, як відкриття C. lipani та інших специфічних для Мексики видів, почали спростовувати припущення про те, що види динозаврів були широко розповсюджені, — пояснюють автори дослідження. Поширити

Серрано зазначила, що великі тварини зазвичай мешкають на великих територіях, як зокрема, бізони, які раніше бродили від Канади до Мексики.