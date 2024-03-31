На Алясці знайшли стародавню екосистему зі слідами динозаврів

На Алясці виявили місцину, повну слідів динозаврів. Крім них тут багато скам'янілих фекалій, а також рештки дерев, які росли тут 100 млн років тому.

У горах Аляски знайшли близько 100 слідів динозаврів

Свідчення древнього життя ховалися у підніжжі гірського хребта. Як зазначають у заяві дослідники, знахідка скам'янілостей у формації Нанушук під горами Де-Лонг відкриває вікно у процвітаючу крейдяну екосистему, населену динозаврами всіх розмірів.

Палеонтологи досліджували це місце ще з 2015 року. Вони знайшли 75 слідів, залишених м'ясоїдними та рослиноїдними динозаврами, хоча й не змогли ідентифікувати конкретні види.

Місце було просто шалено багате на сліди динозаврів. Це було так, ніби ми йшли лісом мільйони років тому, — каже провідний автор дослідження Ентоні Фіорілло, виконавчий директор Музею природничої історії та науки Нью-Мексико. Поширити

Фіорілло та його колеги виявили, що в цьому місці зберігся стародавній ландшафт зі скам'янілостями пнів завширшки 60 сантиметрів, листям, слідами та фекаліями.

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Вік формації Нанушук становить від 94 до 113 млн років і датується альбсько-сеноманським відрізком крейдового періоду (145-66 млн років тому).

Більшість слідів були залишені двоногими травоїдними динозаврами, яких разом називають двоногими орнітозаврами. До цієї групи належать такі тварини, як шоломоголові пахіцефалозаври, які не були ідентифіковані в дослідженні.

Чотириногі рослиноїдні, або чотириногі орнітозаври, склали невелику кількість слідів.

Деякі з них належали до цератопсів, групи, яка включає трирогих трицератопсів.

В екосистемі також мешкали м'ясоїдні динозаври. Найменшу кількість слідів залишили переважно хижі непташині тероподи. Автори відзначили, що деякі з цих слідів були в межах розміру туронських тероподів, таких як Suskityrannus, тиранозавр заввишки 1 метр, якого прозвали "міні-рекс", і Timurlengia, який був розміром з коня. Поширити

Берегові птахи залишили 15% виявлених слідів. Майже половина берегових птахів Північної Америки розмножується в Арктиці в її теплі місяці, і автори відзначають, що висока частота слідів вимерлих берегових птахів тут свідчить про те, що те ж саме відбувалось і в Крейді.

Команда також використала формацію, щоб дізнатися більше про теплий і вологий клімат давньої Арктики. Розрахувавши середньорічну кількість опадів за фрагментами деревини, вони виявили, що арктичні динозаври жили в кліматі, схожому на клімат сучасної Південної Флориди, тобто там було досить тепло.

Температура була набагато теплішою, ніж сьогодні, і що, можливо, найцікавіше, було багато дощів. Зразки, які ми проаналізували, показують, що це було приблизно еквівалентно сучасному Маямі. Це досить суттєво, — каже Фіорілло.

У Британії знайшли череп пліозавра

BBC пише, що скам’янілість лютої морської рептилії довжиною 2 метри є одним із найповніших екземплярів такого типу, коли-небудь виявлених.

Вона дає нову інформацію про цього стародавнього хижака. Місцевий палеонтолог Стів Етчес вважає, що більше ніде немає екземпляра, який би відповідав цьому.

Це одна з найкращих скам’янілостей, над якими я коли-небудь працював. Що робить її унікальною, так це те, що вона повна. Нижня щелепа та верхній череп з’єднані разом, як це було б у житті. У всьому світі навряд чи знайдено будь-який екземпляр із таким рівнем деталізації, — розповів він BBC News. Поширити

Знайдений череп пліозавра довший за зріст більшості людей, що дає уявлення про те, наскільки велика ця істота була загалом.

Динозавр мав 130 зубів, довгих і гострих, як бритва. Вони могли вбити одним укусом.