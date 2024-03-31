На Алясці знайшли стародавню екосистему зі слідами динозаврів

На Алясці виявили місцину, повну слідів динозаврів. Крім них тут багато скам'янілих фекалій, а також рештки дерев, які росли тут 100 млн років тому.
У горах Аляски знайшли близько 100 слідів динозаврів
Свідчення древнього життя ховалися у підніжжі гірського хребта. Як зазначають у заяві дослідники, знахідка скам'янілостей у формації Нанушук під горами Де-Лонг відкриває вікно у процвітаючу крейдяну екосистему, населену динозаврами всіх розмірів.
Палеонтологи досліджували це місце ще з 2015 року. Вони знайшли 75 слідів, залишених м'ясоїдними та рослиноїдними динозаврами, хоча й не змогли ідентифікувати конкретні види.
Фіорілло та його колеги виявили, що в цьому місці зберігся стародавній ландшафт зі скам'янілостями пнів завширшки 60 сантиметрів, листям, слідами та фекаліями.
Вік формації Нанушук становить від 94 до 113 млн років і датується альбсько-сеноманським відрізком крейдового періоду (145-66 млн років тому).
Більшість слідів були залишені двоногими травоїдними динозаврами, яких разом називають двоногими орнітозаврами. До цієї групи належать такі тварини, як шоломоголові пахіцефалозаври, які не були ідентифіковані в дослідженні.
Чотириногі рослиноїдні, або чотириногі орнітозаври, склали невелику кількість слідів.
Деякі з них належали до цератопсів, групи, яка включає трирогих трицератопсів.
Берегові птахи залишили 15% виявлених слідів. Майже половина берегових птахів Північної Америки розмножується в Арктиці в її теплі місяці, і автори відзначають, що висока частота слідів вимерлих берегових птахів тут свідчить про те, що те ж саме відбувалось і в Крейді.
Команда також використала формацію, щоб дізнатися більше про теплий і вологий клімат давньої Арктики. Розрахувавши середньорічну кількість опадів за фрагментами деревини, вони виявили, що арктичні динозаври жили в кліматі, схожому на клімат сучасної Південної Флориди, тобто там було досить тепло.
Температура була набагато теплішою, ніж сьогодні, і що, можливо, найцікавіше, було багато дощів. Зразки, які ми проаналізували, показують, що це було приблизно еквівалентно сучасному Маямі. Це досить суттєво, — каже Фіорілло.
У Британії знайшли череп пліозавра
BBC пише, що скам’янілість лютої морської рептилії довжиною 2 метри є одним із найповніших екземплярів такого типу, коли-небудь виявлених.
Вона дає нову інформацію про цього стародавнього хижака. Місцевий палеонтолог Стів Етчес вважає, що більше ніде немає екземпляра, який би відповідав цьому.
Знайдений череп пліозавра довший за зріст більшості людей, що дає уявлення про те, наскільки велика ця істота була загалом.
Динозавр мав 130 зубів, довгих і гострих, як бритва. Вони могли вбити одним укусом.
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