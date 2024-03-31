На Аляске нашли древнюю экосистему со следами динозавров

На Аляске обнаружили место, полное следов динозавров. Кроме них здесь много окаменевших фекалий, а также остатки деревьев, росших здесь 100 млн лет назад.

В горах Аляски обнаружили около 100 следов динозавров

Свидетельства старой жизни скрывались у подножия горного хребта. Как отмечают в заявлении исследователи, находка окаменелостей в формации Нанушук под горами Де-Лонг открывает окно в преуспевающую меловую экосистему, населенную динозаврами всех размеров.

Палеонтологи исследовали это место с 2015 года. Они обнаружили 75 следов, оставленных мясоядными и растительноядными динозаврами, хотя и не смогли идентифицировать конкретные виды.

Место было просто безумно богатым следами динозавров. Это было так, будто мы шли по лесу миллионы лет назад, — говорит ведущий автор исследования Энтони Фиорилло, исполнительный директор Музея естественной истории и науки Нью-Мексико. Поделиться

Фиорилло и его коллеги обнаружили, что в этом месте сохранился древний ландшафт с окаменелостью пней шириной 60 см, листьями, следами и калом.

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Возраст формации Нанушук составляет от 94 до 113 млн лет и датируется альбско-сеноманским отрезком мелового периода (145-66 млн лет назад).

Большинство следов были оставлены двуногими травоядными динозаврами, которых вместе называют двуногими орнитозаврами. К этой группе относятся такие животные, как шлемоголовые пахицефалозавры, которые не были идентифицированы в исследовании.

Четвероногие растительноядные, или четвероногие орнитозавры, составили небольшое количество следов.

Некоторые из них принадлежали к цератопсам, группе, которая включает трирогие трицератопсы.

В экосистеме также обитали мясоидные динозавры. Наименьшее количество следов оставили преимущественно хищные нептичьи тероподы. Авторы отметили, что некоторые из этих следов были в пределах размера туронских тероподов, таких как Suskityrannus, тиранозавр высотой 1 метр, прозванный "мини-рексом", и Timurlengia, который был размером с лошадь. Поделиться

Береговые птицы оставили 15% обнаруженных следов. Почти половина береговых птиц Северной Америки размножается в Арктике в ее теплые месяцы, и авторы отмечают, что высокая частота следов вымерших береговых птиц свидетельствует о том, что то же самое происходило и в Мел.

Команда также использовала формацию, чтобы узнать больше о теплом и влажном климате древней Арктики. Рассчитав среднегодовое количество осадков по фрагментам древесины, обнаружили, что арктические динозавры жили в климате, похожем на климат современной Южной Флориды, то есть там было достаточно тепло.

Температура была гораздо теплее, чем сегодня, и что, возможно, самое интересное было много дождей. Образцы, которые мы проанализировали, показывают, что это было примерно эквивалентно современному Майами. Это довольно существенно, — говорит Фиорилло.

В Британии нашли череп плиозавра

BBC пишет, что окаменелость яростной морской рептилии длиной 2 метра является одним из самых полных экземпляров такого типа, когда-либо обнаруженных.

Она дает новую информацию об этом древнем хищнике. Местный палеонтолог Стив Этчес считает, что больше нигде нет экземпляра, который бы соответствовал этому.

Это одна из лучших окаменелостей, над которыми я когда-нибудь работал. Что делает ее уникальной, так это то, что она полна. Нижняя челюсть и верхний череп соединены вместе, как это было в жизни. Во всем мире вряд ли найден любой экземпляр с таким уровнем детализации, — рассказал он BBC News. Поделиться

Найденный череп плиозавра длиннее роста большинства людей, что дает представление о том, насколько велико это существо было в целом.

Динозавр имел 130 зубов, длинных и острых, как бритва. Они могли убить одним укусом.