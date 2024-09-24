Еще в 1980-х годах прошлого века в Мексике были найдены останки утконосого динозавра, который имеет очень выразительный нос. Но только сейчас ученые смогли отнести его к уникальному виду.
Главные тезисы
- Coahuilasaurus lipani - уникальный вид динозавра с выразительными зубовидными шипами для питания в тропических лесах позднего мелового периода на территории Мексики.
- Исследование подтверждает уникальность вида и указывает на факторы, определяющие ареал обитания динозавров в прошлом, такие как климат и географические барьеры.
- Остановиться на одной территории могли различия в климате, географические барьеры или способы размножения динозавров, что делает их относительно небольшой ареал обитания.
- Частицы черепа Coahuilasaurus lipani являются ключом к определению различий между видами динозавров, подчеркивая его уникальные свойства и образ жизни.
- Открытие новых видов динозавров в Мексике, таких как C. lipani, изменяет представление о распространенности и ареале обитания этих древних существ.
Что известно о утконосном динозавре
Динозавр уже получил название Coahuilasaurus lipani в честь региона, где были найдены его останки, а также племени апачей Липани, проживающего на этой территории.
Отмечается, что этот динозавр имел зубовидные шипы, выступающие с неба.
Вероятно, они использовались для питания грубыми древесными растениями в тропических лесах 73 млн лет назад.
В частности, палеонтологам удалось впервые найти частицы черепа C. lipani еще в 1980-х годах в бассейне Паррас, однако к этому относили его к другому роду динозавров.
В рамках нового исследования, ученые еще раз изучили остатки, хранившиеся в коллекциях Национального автономного университета Мексики с момента его обнаружения.
Благодаря новым методам анализа, останки были переклассифицированы в ископаемое.
Что известно об уникальности этого вида динозавров
Ведущий автор исследования и палеонтолог из Benemérita Escola Normal de Coahuila Клаудия Серрано присутствовала при первом описании образца 2006 года.
Хотя частицы черепа составляют только морду динозавра, именно часть черепа позволяет определить различия между видами динозавров.
Острый угол морды динозавра являлся ключом к дифференциации C. lipani от других видов. Ученые также обнаружили отчетливые зубовидные выступы, выступающие с неба, которые не были подчеркнуты в предварительном анализе.
Ученые склоняются к мнению, что эти выступления указывают на то, что этот вид динозавров ел жесткие растения, в частности, пальмы из тропических лесов позднего мелового периода, когда жил крупный динозавр, около 73 миллионов лет назад.
Отмечается, что в этот период эти динозавры обитали в густых лесах на территории современной Мексики.
Тогда уровень моря был выше, а температура выше.
По оценкам Клаудии Серрано, они были около 8 метров в длину или размером в два седана.
Ученый подчеркнула, что этот вид динозавров пополняет список уникальных животных, обитавших на территории Мексики.
Серрано отметила, что крупные животные обычно обитают на больших территориях, в частности, бизоны, ранее бродившие от Канады до Мексики.
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