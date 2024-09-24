Еще в 1980-х годах прошлого века в Мексике были найдены останки утконосого динозавра, который имеет очень выразительный нос. Но только сейчас ученые смогли отнести его к уникальному виду.

Что известно о утконосном динозавре

Динозавр уже получил название Coahuilasaurus lipani в честь региона, где были найдены его останки, а также племени апачей Липани, проживающего на этой территории.

Отмечается, что этот динозавр имел зубовидные шипы, выступающие с неба.

Вероятно, они использовались для питания грубыми древесными растениями в тропических лесах 73 млн лет назад.

В частности, палеонтологам удалось впервые найти частицы черепа C. lipani еще в 1980-х годах в бассейне Паррас, однако к этому относили его к другому роду динозавров.

Утконосный динозавр

В рамках нового исследования, ученые еще раз изучили остатки, хранившиеся в коллекциях Национального автономного университета Мексики с момента его обнаружения.

Благодаря новым методам анализа, останки были переклассифицированы в ископаемое.

Что известно об уникальности этого вида динозавров

Ведущий автор исследования и палеонтолог из Benemérita Escola Normal de Coahuila Клаудия Серрано присутствовала при первом описании образца 2006 года.

Когда мы снова начали работать с материалом, мы решили: Нет, это другое. Мы стали гораздо лучше описывать эти вещи, — отметила Серрано. Поделиться

Хотя частицы черепа составляют только морду динозавра, именно часть черепа позволяет определить различия между видами динозавров.

Острый угол морды динозавра являлся ключом к дифференциации C. lipani от других видов. Ученые также обнаружили отчетливые зубовидные выступы, выступающие с неба, которые не были подчеркнуты в предварительном анализе.

Ученые склоняются к мнению, что эти выступления указывают на то, что этот вид динозавров ел жесткие растения, в частности, пальмы из тропических лесов позднего мелового периода, когда жил крупный динозавр, около 73 миллионов лет назад.

Отмечается, что в этот период эти динозавры обитали в густых лесах на территории современной Мексики.

Тогда уровень моря был выше, а температура выше.

По оценкам Клаудии Серрано, они были около 8 метров в длину или размером в два седана.

Ученый подчеркнула, что этот вид динозавров пополняет список уникальных животных, обитавших на территории Мексики.

Такие открытия, как открытие C. lipani и других специфических для Мексики видов, начали опровергать предположение о том, что виды динозавров были широко распространены, — объясняют авторы исследования. Поделиться

Серрано отметила, что крупные животные обычно обитают на больших территориях, в частности, бизоны, ранее бродившие от Канады до Мексики.