В Камбодже рыбак выловил удивительную рыбу, считавшуюся вымершей
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

В Камбодже рыбак выловил удивительную рыбу, считавшуюся вымершей

Лососевый карп Меконга
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Источник:  online.ua

Житель Камбоджи неожиданно выловил очень редкого гигантского лососевого карпа Меконга, считавшегося полностью пропавшим в течение последних 15 лет.

Главные тезисы

  • Житель Камбоджи выловил редкого гигантского лососевого карпа Меконга, которого считали вымершим в течение 15 лет.
  • Лососевой карп был обнаружен на водохранилище в Камбодже, что подчеркивает важность сохранения и изучения биоразнообразия водоемов региона.
  • Этот уникальный вид карпа Aaptosyax grypus был внесен в список охраняемых после его повторного открытия.
  • Ученые отмечают, что жители региона долгие годы не видели гигантского карпа Меконга, что вызвало опасения об исчезновении вида.
  • Лососевый карп Меконга, несмотря на свою внешнюю схожесть с лососем, является уникальным видом карпа, которого не видели с 2005 года и который стал объектом охраны научного сообщества.

Что известно о невероятной удаче рыбака из Камбоджи.

Отмечается , что на обнародованных фото видны характерные для этого лососевого карпа серебристая чешуя и желтые пятна вокруг глаз.

Это гигантский карп достигает размеров руки взрослого человека.

По словам ученых, жители Камбожди в течение долгих лет сообщали, что перестали видеть гигантского карпа Aaptosyax grypus.

Считалось, что эта уникальная рыба полностью вымерла в районе реки Меконг, которая начинается в Китае и протекает через Лаос, Таиланд, Камбоджу.

Однако через 15 лет после того, как подобную рыбу видели в последний раз, карпа выловили на водохранилище Seasan 2.

Выловленная рыба имела вес 6 кг и длину 60 — 70 сантиметров.

Что известно о лососевом карпе Меконга

По словам ученых, эта рыба совсем не относится к лососевым, а является особым видом карпа.

Ученый из Камбоджийского института Чан Сокенг, который тщательно изучал этот вид рыб, отмечает, что ему удалось обнаружить только 2 особи с характерным видом — с гладкой серебристой спиной, желтым блеском на глазу и выраженной изогнутой челюстью.

Эволюционно отличный вид карпа, который не является лососем, но выглядит лосося, на самом деле никто не замечал с 2005 года. Исследователи опасались, что он умер. Большинство камбоджийцев никогда даже не видели и не слышали об этом виде рыбы, — объясняют ученые.

После повторного открытия лососевого карпа его занесли в список охраняемых видов.

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