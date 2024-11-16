Житель Камбоджи неожиданно выловил очень редкого гигантского лососевого карпа Меконга, считавшегося полностью пропавшим в течение последних 15 лет.
Главные тезисы
- Житель Камбоджи выловил редкого гигантского лососевого карпа Меконга, которого считали вымершим в течение 15 лет.
- Лососевой карп был обнаружен на водохранилище в Камбодже, что подчеркивает важность сохранения и изучения биоразнообразия водоемов региона.
- Этот уникальный вид карпа Aaptosyax grypus был внесен в список охраняемых после его повторного открытия.
- Ученые отмечают, что жители региона долгие годы не видели гигантского карпа Меконга, что вызвало опасения об исчезновении вида.
- Лососевый карп Меконга, несмотря на свою внешнюю схожесть с лососем, является уникальным видом карпа, которого не видели с 2005 года и который стал объектом охраны научного сообщества.
Что известно о невероятной удаче рыбака из Камбоджи.
Отмечается , что на обнародованных фото видны характерные для этого лососевого карпа серебристая чешуя и желтые пятна вокруг глаз.
Это гигантский карп достигает размеров руки взрослого человека.
По словам ученых, жители Камбожди в течение долгих лет сообщали, что перестали видеть гигантского карпа Aaptosyax grypus.
Считалось, что эта уникальная рыба полностью вымерла в районе реки Меконг, которая начинается в Китае и протекает через Лаос, Таиланд, Камбоджу.
Однако через 15 лет после того, как подобную рыбу видели в последний раз, карпа выловили на водохранилище Seasan 2.
Выловленная рыба имела вес 6 кг и длину 60 — 70 сантиметров.
Что известно о лососевом карпе Меконга
По словам ученых, эта рыба совсем не относится к лососевым, а является особым видом карпа.
Ученый из Камбоджийского института Чан Сокенг, который тщательно изучал этот вид рыб, отмечает, что ему удалось обнаружить только 2 особи с характерным видом — с гладкой серебристой спиной, желтым блеском на глазу и выраженной изогнутой челюстью.
После повторного открытия лососевого карпа его занесли в список охраняемых видов.
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