Житель Камбоджи неожиданно выловил очень редкого гигантского лососевого карпа Меконга, считавшегося полностью пропавшим в течение последних 15 лет.

Что известно о невероятной удаче рыбака из Камбоджи.

Отмечается , что на обнародованных фото видны характерные для этого лососевого карпа серебристая чешуя и желтые пятна вокруг глаз.

Это гигантский карп достигает размеров руки взрослого человека.

По словам ученых, жители Камбожди в течение долгих лет сообщали, что перестали видеть гигантского карпа Aaptosyax grypus.

Считалось, что эта уникальная рыба полностью вымерла в районе реки Меконг, которая начинается в Китае и протекает через Лаос, Таиланд, Камбоджу.

Однако через 15 лет после того, как подобную рыбу видели в последний раз, карпа выловили на водохранилище Seasan 2.

Выловленная рыба имела вес 6 кг и длину 60 — 70 сантиметров.

Что известно о лососевом карпе Меконга

По словам ученых, эта рыба совсем не относится к лососевым, а является особым видом карпа.

Ученый из Камбоджийского института Чан Сокенг, который тщательно изучал этот вид рыб, отмечает, что ему удалось обнаружить только 2 особи с характерным видом — с гладкой серебристой спиной, желтым блеском на глазу и выраженной изогнутой челюстью.

Эволюционно отличный вид карпа, который не является лососем, но выглядит лосося, на самом деле никто не замечал с 2005 года. Исследователи опасались, что он умер. Большинство камбоджийцев никогда даже не видели и не слышали об этом виде рыбы, — объясняют ученые. Поделиться

После повторного открытия лососевого карпа его занесли в список охраняемых видов.