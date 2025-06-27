Экологи бьют тревогу — ядовитая рыба-шар угрожает Черному морю
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Экологи бьют тревогу — ядовитая рыба-шар угрожает Черному морю

тетраодон
Читати українською
Источник:  online.ua

Экологи предупреждают о смертельно ядовитом тропическом виде рыб со сверхпрочными челюстями, угрожающим Черному морю.

Главные тезисы

  • Тетраодон серебристый, ядовитая рыба-шар, представляет собой опасный инвазивный вид для Черного моря.
  • Нервный токсин этой рыбы может вызвать смерть уже при минимальном контакте, что угрожает как местному биоразнообразию, так и здоровью людей.

Ядовитая рыба-шар угрожает Черному морю: что известно

Ее токсин поражает нервную систему, сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Тетраодон серебристый (Lagocephalus sceleratus) — "токсичный пришелец", доставшийся Черному морю. Из-за способности раздуваться его еще называют рыбой-шаром.

Тетраодон представляет собой смертельно ядовитый инвазивный вид. Это тропический хищник, происходящий из Индо-Тихоокеанского региона. Он проник в Средиземное море через Суэцкий канал, а оттуда добрался и до Черного моря.

Впервые тетраодон был замечен у украинских берегов в 2014 году.

Этот вид имеет тетродотоксин — яд, поражающий нервную систему. При потреблении рыбы даже крошечная доза может привести к смерти.

Тетраодон имеет сверхпрочные челюсти, которыми разгрызает сетки, жилки и улов.

Из-за глобального потепления тетраодон может расширить свой ареал в Черном море, что создает угрозу биоразнообразию, мелкому рыболовству и здоровью людей.

В результате распространения этого вида в Средиземном море рыбаки уже терпят значительный экономический ущерб.

Если вы натолкнулись на незнакомую рыбу, в Госэкоинспекции просят:

  • сделать фото или видео с масштабом (например, рядом с рукой или линейкой);

  • записать координаты или место обнаружения;

  • сообщить о находке.

Это поможет ученым отследить распространение тетраодона.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В Норвегии местные рыбаки "поймали" атомную подлодку США
Норвегия
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
В Камбодже рыбак выловил удивительную рыбу, считавшуюся вымершей
Лососевый карп Меконга
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Незваный гость. В Новой Зеландии дельфин запрыгнул в лодку к рыбакам — видео
дельфин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?