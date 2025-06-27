Экологи бьют тревогу — ядовитая рыба-шар угрожает Черному морю

Экологи предупреждают о смертельно ядовитом тропическом виде рыб со сверхпрочными челюстями, угрожающим Черному морю.
Главные тезисы
- Тетраодон серебристый, ядовитая рыба-шар, представляет собой опасный инвазивный вид для Черного моря.
- Нервный токсин этой рыбы может вызвать смерть уже при минимальном контакте, что угрожает как местному биоразнообразию, так и здоровью людей.
Ядовитая рыба-шар угрожает Черному морю: что известно
Ее токсин поражает нервную систему, сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.
Тетраодон серебристый (Lagocephalus sceleratus) — "токсичный пришелец", доставшийся Черному морю. Из-за способности раздуваться его еще называют рыбой-шаром.
Тетраодон представляет собой смертельно ядовитый инвазивный вид. Это тропический хищник, происходящий из Индо-Тихоокеанского региона. Он проник в Средиземное море через Суэцкий канал, а оттуда добрался и до Черного моря.
Впервые тетраодон был замечен у украинских берегов в 2014 году.
Этот вид имеет тетродотоксин — яд, поражающий нервную систему. При потреблении рыбы даже крошечная доза может привести к смерти.
Из-за глобального потепления тетраодон может расширить свой ареал в Черном море, что создает угрозу биоразнообразию, мелкому рыболовству и здоровью людей.
В результате распространения этого вида в Средиземном море рыбаки уже терпят значительный экономический ущерб.
Если вы натолкнулись на незнакомую рыбу, в Госэкоинспекции просят:
сделать фото или видео с масштабом (например, рядом с рукой или линейкой);
записать координаты или место обнаружения;
сообщить о находке.
Это поможет ученым отследить распространение тетраодона.
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