Экологи бьют тревогу — ядовитая рыба-шар угрожает Черному морю

Экологи предупреждают о смертельно ядовитом тропическом виде рыб со сверхпрочными челюстями, угрожающим Черному морю.

Ядовитая рыба-шар угрожает Черному морю: что известно

Ее токсин поражает нервную систему, сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

Тетраодон серебристый (Lagocephalus sceleratus) — "токсичный пришелец", доставшийся Черному морю. Из-за способности раздуваться его еще называют рыбой-шаром.

Тетраодон представляет собой смертельно ядовитый инвазивный вид. Это тропический хищник, происходящий из Индо-Тихоокеанского региона. Он проник в Средиземное море через Суэцкий канал, а оттуда добрался и до Черного моря.

Впервые тетраодон был замечен у украинских берегов в 2014 году.

Этот вид имеет тетродотоксин — яд, поражающий нервную систему. При потреблении рыбы даже крошечная доза может привести к смерти.

Тетраодон имеет сверхпрочные челюсти, которыми разгрызает сетки, жилки и улов. Поделиться

Из-за глобального потепления тетраодон может расширить свой ареал в Черном море, что создает угрозу биоразнообразию, мелкому рыболовству и здоровью людей.

В результате распространения этого вида в Средиземном море рыбаки уже терпят значительный экономический ущерб.

Если вы натолкнулись на незнакомую рыбу, в Госэкоинспекции просят:

сделать фото или видео с масштабом (например, рядом с рукой или линейкой);

записать координаты или место обнаружения;

сообщить о находке.

Это поможет ученым отследить распространение тетраодона.