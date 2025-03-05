Незваный гость. В Новой Зеландии дельфин запрыгнул в лодку к рыбакам — видео
Категория
Мир
Дата публикации

Незваный гость. В Новой Зеландии дельфин запрыгнул в лодку к рыбакам — видео

дельфин
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Источник:  CNN

В Новой Зеландии в лодку к местным рыбакам "свалился с неба" незваный гость — почти 3,5-метровый дельфин. Больше всего из-за этой неожиданной встречи досталось удочкам.

Главные тезисы

  • Дельфин размером почти 3,5 метра заскочил в лодку к рыбакам на побережье Новой Зеландии, вызвав бурю эмоций.
  • Рыбаки решили помочь дельфину, сопроводив его к берегу, где специалисты оказали помощь и вернули его в океан.
  • Инцидент с дельфином побудил рыбаков назвать свою лодку в честь животного.

В Новой Зеландии дельфин "залетел" в рыбацкую лодку

Дин Гаррисон и двое его товарищей рыбачили у крайнего северного побережья Северного острова на почти 5-метровой лодке. Мужчины видели, что впереди них играли дельфины.

Однако спокойствие рыбаков длилось недолго: они услышали грохот и увидели какую-то тень. И вдруг в лодке их стало четверо — к компании присоединился 3,4-метровый дельфин-афалина весом более 400 килограммов.

Он решил запрыгнуть на борт и поздороваться. Одну минуту все было хорошо, а потом, как молния, в нашей лодке появился большой дельфин, который толкался и ломал все вокруг, — рассказал Гаррисон.

По его словам, животное сломало все удочки и серьезно повредило носовую часть лодки. Один из рыбаков получил незначительные травмы руки — дельфин задел его за спину и плечо.

Вернуть животное в воду с лодки было невозможно из-за его размеров. Поэтому рыбаки решили доставить дельфина к берегу. Они известили о своей ситуации новозеландское природоохранное агентство. Рыбаков направили к причалу, где их ждали специалисты, которые должны были помочь дельфину.

По дороге мужчины поливали животное водой и защищали его влажным полотенцем от солнца.

На берегу члены местного племени маори помолились за дельфина. Ему дали имя "Тоху", что означает "знак" на языке маори. Вскоре спасатели вернули дельфина в океан.

В память о событии Дин Гаррисон решил назвать свою лодку в честь дельфина — "Тоху".

Это хороший конец в ситуации, которая могла бы сложиться совсем иначе, — подытожил рыбак.

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