Ученые провели новое исследование с целью определить, действительно ли дельфины имеют столь эмоциональную систему общения и умеют улыбаться.
Главные тезисы
- Дельфины-афалины проявляют мимику и улыбаются во время игры, свидетельствуя о сложных социальных взаимодействиях.
- В 33% случаев дельфины реагируют улыбкой на улыбку другого дельфина, что говорит о эмоциональности и понимании.
- Визуальная коммуникация играет важную роль в общении дельфинов, исследователи планируют изучить роль акустических и тактильных сигналов.
- У дельфинов обнаружена мимика и 'открытый рот' во время игры, особенно во взаимодействии с другими дельфинами.
- Исследования показывают, что визуальное выражение эмоций у дельфинов возникает в ответ на партнера, отмечается высокая вероятность имитации 'улыбки' при видимом выражении другого дельфина.
Что известно об особенностях общения дельфинов
По результатам нового исследования, ученые выяснили, что дельфины-афалины действительно открывают рот по аналогии с общением во время совместных игр.
Подчеркивается, что улыбающийся образ у дельфинов можно увидеть в тот момент, когда они находятся в поле зрения своего партнера по игре.
Более того, другие животные, участвовавшие в игре с дельфинами, в 33% случаев реагировали на "улыбку" дельфинов собственной улыбкой.
Для изучения механизма визуального выражения дельфинами своего игривого настроения ученые изучали 80-часовую видеозапись с находившимися в неволе 22 дельфинами-афалинами.
Дельфины играли в парах, со своими дрессировщиками или наедине.
Ученые отмечают, что дельфины часто открывают рот во время игры с другими представителями своего вида, однако, скорее всего, не делают этого во время игры с людьми и другими животными.
Что известно о взаимодействии дельфинов между собой
Ученые зафиксировали более 1 тыс. случаев, когда дельфины открывали рот во время игры, и 92% из них случились во время взаимодействия с другим дельфином.
Отмечается, что у дельфинов чаще появлялся "улыбающийся" образ, когда они попадают в поле зрения партнера.
Более того, в 33% случаев партнер отвечал им взаимностью и улыбался в ответ.
Исследователи не записывали акустические сигналы дельфинов во время игры и говорят, что нужно провести дополнительные исследования для изучения возможной роли вокализации и тактильных сигналов во время игрового взаимодействия.
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