Ученые провели новое исследование с целью определить, действительно ли дельфины имеют столь эмоциональную систему общения и умеют улыбаться.

Что известно об особенностях общения дельфинов

По результатам нового исследования, ученые выяснили, что дельфины-афалины действительно открывают рот по аналогии с общением во время совместных игр.

Подчеркивается, что улыбающийся образ у дельфинов можно увидеть в тот момент, когда они находятся в поле зрения своего партнера по игре.

Более того, другие животные, участвовавшие в игре с дельфинами, в 33% случаев реагировали на "улыбку" дельфинов собственной улыбкой.

Для изучения механизма визуального выражения дельфинами своего игривого настроения ученые изучали 80-часовую видеозапись с находившимися в неволе 22 дельфинами-афалинами.

Дельфины играли в парах, со своими дрессировщиками или наедине.

Ученые отмечают, что дельфины часто открывают рот во время игры с другими представителями своего вида, однако, скорее всего, не делают этого во время игры с людьми и другими животными.

Что известно о взаимодействии дельфинов между собой

Ученые зафиксировали более 1 тыс. случаев, когда дельфины открывали рот во время игры, и 92% из них случились во время взаимодействия с другим дельфином.

Мы обнаружили отчетливую мимику и "открытый рот" у дельфинов-афалин. Такие сигналы неоднократно встречаются в эволюции млекопитающих, что свидетельствует о том, что визуальная коммуникация сыграла решающую роль в формировании сложных социальных взаимодействий не только у дельфинов, но и у многих видов в течение длительного времени, — объясняет старший автор исследования, биолог Элизабетта Палаги из Пизанского университета. в Италии. Поделиться

Отмечается, что у дельфинов чаще появлялся "улыбающийся" образ, когда они попадают в поле зрения партнера.

Более того, в 33% случаев партнер отвечал им взаимностью и улыбался в ответ.

Некоторые могут утверждать, что дельфины случайно имитируют "улыбку" друг друга, поскольку они часто участвуют в одной и той же деятельности. Но это не объясняет, почему вероятность имитации "открытого рта" другого дельфина в течение одной секунды в 13 раз выше, когда реципиент действительно видит оригинальное выражение, — отметила Палаги. Поделиться

Исследователи не записывали акустические сигналы дельфинов во время игры и говорят, что нужно провести дополнительные исследования для изучения возможной роли вокализации и тактильных сигналов во время игрового взаимодействия.