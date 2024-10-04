Науковці провели нове дослідження із метою визначити, чи дійсно дельфіни мають настільки емоційну систему спілкування та вміють усміхатись.

Що відомо про особливості спілкування дельфінів

За результатами нового дослідження науковці з’ясували, що дельфіни-афаліни дійсно відкривають рот за аналогією зі спілкуванням під час спільних ігор.

Підкреслюється, що усміхнений образ в дельфінів можна побачити у той момент, коли вони перебувають у полі зору свого партнера по грі.

Більш того, інші тварини, які брали участь у грі з дельфінами, у 33% випадків реагували на “посмішку” дельфінів власною посмішкою.

Для вивчення механізму візуального вираження дельфінами свого грайливого настрою вчені вивчали 80-годинний відеозапис з 22 дельфінами-афалінами, які перебували в неволі.

Дельфіни грались в парах, зі своїми дресерувальниками або наодинці.

Науковці зазначають, що дельфіни часто відкривають рот під час гри з іншими представниками свого виду, однак, скоріш за все, не роблять цього під час гри з людьми та іншими тваринами.

Що відомо про взаємодію дельфінів між собою

Науковці зафіксували понад 1 тис випадків, коли дельфіни відкривали рот під час гри, і 92% з них трапилися під час взаємодії з іншим дельфіном.

Ми виявили виразну міміку та "відкритий рот" у дельфінів-афалін. Такі сигнали неодноразово трапляються в еволюції ссавців, що свідчить про те, що візуальна комунікація відіграла вирішальну роль у формуванні складних соціальних взаємодій не тільки у дельфінів, але й у багатьох видів протягом тривалого часу, — пояснює старший автор дослідження, біолог Елізабетта Палагі з Пізанського університету в Італії. Поширити

Зазначається, що у дельфінів частіше з’являвся “усміхнений” образ, коли вони потрапляють в поле зору партнера.

Більше того, у 33% випадків партнер відповідав їм взаємністю і посміхався у відповідь.

Дехто може стверджувати, що дельфіни випадково імітують "посмішку" один одного, оскільки вони часто беруть участь в одній і тій самій діяльності. Але це не пояснює, чому ймовірність імітації "відкритого рота" іншого дельфіна протягом однієї секунди в 13 разів вища, коли реципієнт насправді бачить оригінальний вираз, — зазначила Палагі. Поширити

Дослідники не записували акустичні сигнали дельфінів під час гри, і кажуть, що треба провести додаткові дослідження для вивчення можливої ролі вокалізації та тактильних сигналів під час ігрової взаємодії.