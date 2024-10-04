Науковці провели нове дослідження із метою визначити, чи дійсно дельфіни мають настільки емоційну систему спілкування та вміють усміхатись.
Головні тези:
- Дельфіни-афаліни дійсно відкривають рот за аналогією зі спілкуванням під час спільних ігор
- Взаємодія між дельфінами виявляє виразну міміку та відкритий рот, що свідчить про складні соціальні взаємодії у цих тварин
- У 33% випадків дельфіни усміхаються у відповідь на усмішку іншого дельфіна під час гри
- Науковці вважають, що візуальна комунікація відіграє важливу роль у спілкуванні дельфінів
- Потрібні додаткові дослідження для розкриття ролі акустичних сигналів та тактильних сигналів у грі дельфінів
Що відомо про особливості спілкування дельфінів
За результатами нового дослідження науковці з’ясували, що дельфіни-афаліни дійсно відкривають рот за аналогією зі спілкуванням під час спільних ігор.
Підкреслюється, що усміхнений образ в дельфінів можна побачити у той момент, коли вони перебувають у полі зору свого партнера по грі.
Більш того, інші тварини, які брали участь у грі з дельфінами, у 33% випадків реагували на “посмішку” дельфінів власною посмішкою.
Для вивчення механізму візуального вираження дельфінами свого грайливого настрою вчені вивчали 80-годинний відеозапис з 22 дельфінами-афалінами, які перебували в неволі.
Дельфіни грались в парах, зі своїми дресерувальниками або наодинці.
Науковці зазначають, що дельфіни часто відкривають рот під час гри з іншими представниками свого виду, однак, скоріш за все, не роблять цього під час гри з людьми та іншими тваринами.
Що відомо про взаємодію дельфінів між собою
Науковці зафіксували понад 1 тис випадків, коли дельфіни відкривали рот під час гри, і 92% з них трапилися під час взаємодії з іншим дельфіном.
Зазначається, що у дельфінів частіше з’являвся “усміхнений” образ, коли вони потрапляють в поле зору партнера.
Більше того, у 33% випадків партнер відповідав їм взаємністю і посміхався у відповідь.
Дослідники не записували акустичні сигнали дельфінів під час гри, і кажуть, що треба провести додаткові дослідження для вивчення можливої ролі вокалізації та тактильних сигналів під час ігрової взаємодії.
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