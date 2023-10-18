РФ перекинула бойових дельфінів з Севастополя в західну частину Криму — відома причина

Росія перекинула групи бойових дельфінів з Севастополя, щоб посилити захист військово-морської бази на північному заході Криму.

Куди перемістили бойових дельфінів

Аналітики вважають, що переміщення дельфінів пояснюється намаганням РФ захиститися від українських спецназівців, які становлять реальну загрозу півночі Криму.

У серпні на Південній військово-морській базі Новоозерне з'явилися загони для дельфінів, їх закінчили встановлювати у вересні.

Це відповідає періоду, коли український спецназ посилював свою активність у північному Чорному морі, зокрема захопив газові платформи у морі та здійснив нальоти на військові цілі вздовж узбережжя.

База Новоозерне розташована за 90 км на північний захід від Севастополя, набагато ближче до лінії фронту.

Вона використовується ракетними корветами, десантними катерами і деякими допоміжними суднами, включаючи корабель підтримки підводних човнів.

Як бойові дельфіни можуть бути ефективними

Дресировані дельфіни вважаються ефективними проти військових водолазів.

Немає людини, хоч би якої спортивної чи добре навченої, яка змогла б їх переплисти. І їхній вбудований ехолот дає їм ще більшу перевагу. Поширити

Коли дельфіни виявляють зловмисника, вони можуть позначити його для своїх колег-людей для дослідження або, можливо, навіть завдати смертельного удару.

Також вони можуть патрулювати узбережжя, де український спецназ проводить рейди на берегові об’єкти.