РФ перебросила боевых дельфинов из Севастополя в западную часть Крыма — известна причина
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

РФ перебросила боевых дельфинов из Севастополя в западную часть Крыма — известна причина

Боевые дельфины
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Источник:  Naval News

Россия перекинула группы боевых дельфинов из Севастополя, чтобы усилить защиту военно-морской базы на северо-западе Крыма.

Куда переместили боевых дельфинов

Аналитики считают, что перемещение дельфинов объясняется попыткой РФ защититься от украинских спецназовцев, представляющих реальную угрозу северу Крыма.

В августе на южной военно-морской базе Новоозерное появились загоны для дельфинов, их закончили устанавливать в сентябре.

Это соответствует периоду, когда украинский спецназ усиливал свою активность в северном Черном море, в частности, захватил газовые платформы в море и совершил налеты на военные цели вдоль побережья.

База Новоозерное расположена в 90 км северо-западнее Севастополя, гораздо ближе к линии фронта.

Она используется ракетными корветами, десантными катерами и некоторыми вспомогательными судами, включая корабль поддержки подводных лодок.

Как боевые дельфины могут быть эффективны

Дрессированные дельфины считаются эффективными против военных водолазов.

Нет человека, какого бы спортивного или хорошо обученного, который смог бы их переплыть. И их встроенный эхолот дает им еще большее преимущество.

Когда дельфины обнаруживают злоумышленника, они могут обозначить его для своих коллег-людей для исследования или, возможно, даже нанести смертельный удар.

Также они могут патрулировать на побережье, где украинский спецназ проводит рейды на береговые объекты.

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