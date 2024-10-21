Пловец из Японии чуть не погиб в результате атаки дельфина
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Пловец из Японии чуть не погиб в результате атаки дельфина

Дельфин
Читати українською
Источник:  Daily Star

Японский профессиональный пловец Такума Гото подвергся атаке со стороны агрессивного и сексуально неудовлетворенного дельфина и чудом спасся.

Главные тезисы

  • Дельфины могут проявлять агрессию из-за гормональных колебаний и сексуального неудовлетворения, что может быть опасно для людей.
  • Социальные животные, такие как дельфины, могут нападать из желания доминировать, как пояснил доктор Саймон Аллен.
  • Атака дельфина на пловца в Японии свидетельствует о том, что даже кажущиеся безобидными животные могут представлять опасность для людей.
  • Доктор Аллен предостерегает, что дельфины, будучи сильными животными, могут нанести серьезные травмы человеку даже во время игры.
  • Понимание причин агрессивного поведения дельфинов поможет предотвратить нападения на людей и обеспечит безопасность при контакте с этими животными.

Что известно об атаке агрессивного дельфина на японского пловца

Отмечается, что Такума Гото вместе с другом плавал вблизи острова Цуруга. Мужчина был атакован дельфином буквально в 10 метрах от берега.

Сначала дельфин попытался атаковать друга Гото, а затем набросился на него самого.

Я знал, что это не акула, но дельфин шел прямо на меня. Он напал на меня и укусил. Дельфин продолжал нападать на меня. И я в какой-то момент подумал, что умру. Больше всего я беспокоился, что меня потянет под воду и дальше в море, — рассказывает 23-летний мужчина.

Дельфины — очень чувствительные существа. И на их поведение могут влиять такие факторы, как сексуальное недовольство. И людям это опасно. Самцы индо-тихоокеанского дельфина-афалина общаются покусывая друг друга. А нехватка спаривания делает их агрессивными.

На японского плавника напал дельфин
Дельфины

Отмечается, что неподалеку от места нападения находился серфер, вытащивший мужчину из воды. Дельфин укусил Гото за указательный палец, на который пришлось наложить пять швов.

Также у него были раны на обеих руках и плечах.

Почему дельфины могут нападать на людей

Доктор Саймон Аллен из проекта по исследованию дельфинов в заливе Шарк-Бэй заявил, что они "очень социальные животные" и выражают это "очень физическими способами".

Так же как у людей и других социальных животных, гормональные колебания, сексуальное недовольство или желание доминировать могут заставить дельфина нанести вред людям, с которыми он взаимодействует, — объясняет Саймон Аллен.

Ученый предупредил, что дельфины — не милые безвредные существа. Они сильные животные и, даже играя, могут нанести людям серьезные травмы.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Около 1000 дельфинов погибли в Чёрном море в результате атак России
Около 1000 дельфинов погибли в Чёрном море в результате атак России
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
РФ перебросила боевых дельфинов из Севастополя в западную часть Крыма — известна причина
Боевые дельфины
Категория
Наука и медицина
Дата публикации
Додати до обраного
Действительно ли дельфины умеют улыбаться ― ответ ученых
Дельфины

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?