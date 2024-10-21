Японский профессиональный пловец Такума Гото подвергся атаке со стороны агрессивного и сексуально неудовлетворенного дельфина и чудом спасся.

Что известно об атаке агрессивного дельфина на японского пловца

Отмечается, что Такума Гото вместе с другом плавал вблизи острова Цуруга. Мужчина был атакован дельфином буквально в 10 метрах от берега.

Сначала дельфин попытался атаковать друга Гото, а затем набросился на него самого.

Я знал, что это не акула, но дельфин шел прямо на меня. Он напал на меня и укусил. Дельфин продолжал нападать на меня. И я в какой-то момент подумал, что умру. Больше всего я беспокоился, что меня потянет под воду и дальше в море, — рассказывает 23-летний мужчина. Поделиться

Дельфины — очень чувствительные существа. И на их поведение могут влиять такие факторы, как сексуальное недовольство. И людям это опасно. Самцы индо-тихоокеанского дельфина-афалина общаются покусывая друг друга. А нехватка спаривания делает их агрессивными.

Дельфины

Отмечается, что неподалеку от места нападения находился серфер, вытащивший мужчину из воды. Дельфин укусил Гото за указательный палец, на который пришлось наложить пять швов.

Также у него были раны на обеих руках и плечах.

Почему дельфины могут нападать на людей

Доктор Саймон Аллен из проекта по исследованию дельфинов в заливе Шарк-Бэй заявил, что они "очень социальные животные" и выражают это "очень физическими способами".

Так же как у людей и других социальных животных, гормональные колебания, сексуальное недовольство или желание доминировать могут заставить дельфина нанести вред людям, с которыми он взаимодействует, — объясняет Саймон Аллен. Поделиться