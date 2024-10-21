Японский профессиональный пловец Такума Гото подвергся атаке со стороны агрессивного и сексуально неудовлетворенного дельфина и чудом спасся.
Главные тезисы
- Дельфины могут проявлять агрессию из-за гормональных колебаний и сексуального неудовлетворения, что может быть опасно для людей.
- Социальные животные, такие как дельфины, могут нападать из желания доминировать, как пояснил доктор Саймон Аллен.
- Атака дельфина на пловца в Японии свидетельствует о том, что даже кажущиеся безобидными животные могут представлять опасность для людей.
- Доктор Аллен предостерегает, что дельфины, будучи сильными животными, могут нанести серьезные травмы человеку даже во время игры.
- Понимание причин агрессивного поведения дельфинов поможет предотвратить нападения на людей и обеспечит безопасность при контакте с этими животными.
Что известно об атаке агрессивного дельфина на японского пловца
Отмечается, что Такума Гото вместе с другом плавал вблизи острова Цуруга. Мужчина был атакован дельфином буквально в 10 метрах от берега.
Сначала дельфин попытался атаковать друга Гото, а затем набросился на него самого.
Дельфины — очень чувствительные существа. И на их поведение могут влиять такие факторы, как сексуальное недовольство. И людям это опасно. Самцы индо-тихоокеанского дельфина-афалина общаются покусывая друг друга. А нехватка спаривания делает их агрессивными.
Отмечается, что неподалеку от места нападения находился серфер, вытащивший мужчину из воды. Дельфин укусил Гото за указательный палец, на который пришлось наложить пять швов.
Также у него были раны на обеих руках и плечах.
Почему дельфины могут нападать на людей
Доктор Саймон Аллен из проекта по исследованию дельфинов в заливе Шарк-Бэй заявил, что они "очень социальные животные" и выражают это "очень физическими способами".
Ученый предупредил, что дельфины — не милые безвредные существа. Они сильные животные и, даже играя, могут нанести людям серьезные травмы.
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