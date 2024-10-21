Японський професійний плавець Такума Гото піддався атаці з боку агресивного та сексуально невдоволеного дельфіна і лише дивом врятувався.
Головні тези:
- Японський плавець став жертвою агресивно налаштованого дельфіна, який атакував його буквально поруч з берегом.
- Сексуальна незадоволеність та інші фактори можуть призвести до агресивної поведінки дельфінів, що може бути небезпечно для людей, які перебувають в їхній близькості.
- Доктор Саймон Аллен підкреслює, що дельфіни є соціальними тваринами, які можуть виявляти агресію через гормональні коливання або бажання домінувати.
- Дельфіни, незважаючи на свій вигляд, можуть завдати серйозних травм людям навіть під час гри або внаслідок неконтрольованої агресії.
Що відомо про атаку агресивного дельфіна на японського плавця
Зазначається, що Такума Гото разом з приятелем плавав поблизу острова Цуруга. Чоловік був атакований дельфіном буквально за 10 метрів від берега.
Спочатку дельфін спробував атакувати друга Гото, а потім накинувся на нього самого.
Дельфіни — дуже чутливі істоти. І на їхню поведінку можуть впливати такі чинники, як сексуальна незадоволеність. І для людей це небезпечно. Самці індо-тихоокеанського дельфіна-афаліни спілкуються покусуючи один одного. А брак спарювання робить їх агресивними.
Зазначається, що неподалік від місця нападу перебував серфер, який витягнув чоловіка з води. Дельфін вкусив Гото за вказівний палець, на який довелось накласти 5 швів.
Також у нього були рани на обох руках і плечах.
Чому дельфіни можуть нападати на людей
Доктор Саймон Аллен із проєкту з дослідження дельфінів у затоці Шарк-Бей заявив, що вони "дуже соціальні тварини" і висловлюють це "дуже фізичними способами".
Учений попередив, що дельфіни — не милі нешкідливі істоти. Вони сильні тварини і, навіть граючись, можуть завдати людям серйозних травм.
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