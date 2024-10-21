Японський професійний плавець Такума Гото піддався атаці з боку агресивного та сексуально невдоволеного дельфіна і лише дивом врятувався.

Що відомо про атаку агресивного дельфіна на японського плавця

Зазначається, що Такума Гото разом з приятелем плавав поблизу острова Цуруга. Чоловік був атакований дельфіном буквально за 10 метрів від берега.

Спочатку дельфін спробував атакувати друга Гото, а потім накинувся на нього самого.

Я знав, що це не акула, але дельфін ішов прямо на мене. Він напав на мене і вкусив. Дельфін продовжував на мене нападати. І я в якийсь момент подумав, що помру. Найбільше я турбувався, що мене потягне під воду і далі в море, — розповідає 23-річний чоловік. Поширити

Дельфіни — дуже чутливі істоти. І на їхню поведінку можуть впливати такі чинники, як сексуальна незадоволеність. І для людей це небезпечно. Самці індо-тихоокеанського дельфіна-афаліни спілкуються покусуючи один одного. А брак спарювання робить їх агресивними.

Дельфіни

Зазначається, що неподалік від місця нападу перебував серфер, який витягнув чоловіка з води. Дельфін вкусив Гото за вказівний палець, на який довелось накласти 5 швів.

Також у нього були рани на обох руках і плечах.

Чому дельфіни можуть нападати на людей

Доктор Саймон Аллен із проєкту з дослідження дельфінів у затоці Шарк-Бей заявив, що вони "дуже соціальні тварини" і висловлюють це "дуже фізичними способами".

Так само як у людей та інших соціальних тварин, гормональні коливання, сексуальна незадоволеність або бажання домінувати можуть змусити дельфіна завдати шкоди людям, з якими він взаємодіє, — пояснює Саймон Аллен. Поширити