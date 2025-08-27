Увеличение кислотности океанов будет угрожать акулам — данные исследования

Увеличение кислотности океанов из-за накопления у них углекислого газа будет угрожать акулам потерей зубов. Если не остановить этот процесс, то к 2300 году кислотность океана будет настолько высокой, что приведет к видимым разрушениям зубов. И хотя акулы известны своей способностью отращивать зубы, значительное количество видов не сможет делать это достаточно часто из-за высоких энергетических затрат, считают ученые.

Акулы могут терять зубы из-за кислотности океана

Как и кости и раковины других морских организмов, зубья акул состоят из минеральных веществ, которые могут вымываться из них под действием среды с высокой кислотностью.

Чтобы понять масштабы этой проблемы, ученые провели исследования на черных рифовых акулах (Carcharhinus melanopterus), зубы которых постоянно контактируют с водой, ведь для дыхания этим акулам нужно держать рот открытым. Поделиться

16 здоровых зубов, уже выпавших в акул, на восемь недель поместили в аквариумы с морской водой — половину с нормальной кислотностью (pH = 8,1), а половину с кислотностью, которая по расчетам должна быть в океанах в 2300 году (pH = 7,3).

Поврежденный зуб акулы

Повреждение зубов исследовали с помощью электронного микроскопа: их заметили на всех структурах акул после пребывания в воде с более высокой кислотностью.

По сравнению с зубами из нормальной воды эти зубы имели явные повреждения корня, коронки и зубчиков по ее краю, которые помогают легче разрывать добычу.

При этом после нахождения в воде с более высокой кислотностью зубья акул увеличились в окружности, как обычно происходит во время их роста.

Однако ученые отмечают, что зубы увеличились из-за того, что минералы на их поверхности образовали неровности. Поскольку исследования проводили на зубах вне организма акул, исследователи не исключают возможности частичного их восстановления у живых рыб, которые и планируют исследовать в будущем.

Хотя ученые надеялись, что меры по противодействию выбросам парниковых газов снизят темпы закисления океана, в большинстве регионов оно уже достигло критически опасного для кораллов и моллюсков уровня.