Ученые раскрыли тайну жутких звуков на дне Тихого океана

Более 44 лет ученые слышали ужасные звуки, доносившиеся со дна Тихого океана. Только сейчас они наконец-то смогли узнать, что это было на самом деле.
Главные тезисы
- Добыча полезных ископаемых оставляет видимые следы на дне океана.
- Это может иметь действительно катастрофические последствия для экосистемы.
Разгадана еще одна тайна Тихого океана
Как сообщает издание Ecoticias, еще в 1979 году ученые обнаружили загадочные сигналы на дне Тихого океана.
Десятилетиями они активно искали ответ на вопрос, что это такое, однако бесполезно.
Прошли 44 года, и масштабные исследования дали возможность найти разгадку.
По словам ученых, добыча полезных ископаемых оставил следы на дне, и именно оттуда доносились жуткие звуки.
Исследователи обнаружили, что эти сигналы, первоначально приписываемые другим причинам, на самом деле были звуком горнодобывающей техники, который, хотя и не был визуально заметен, все же оставил звуковой след на морском дне.
С заявлением по этому поводу выступил автор исследования Адриан Гловер:
На фоне этого открытия ученые пришли к выводу, что планы по добыче полезных ископаемых на океанском дне могут очень губительно отразиться на экосистеме самого океана.
Больше по теме
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-