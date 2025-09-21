Ученые раскрыли тайну жутких звуков на дне Тихого океана

Более 44 лет ученые слышали ужасные звуки, доносившиеся со дна Тихого океана. Только сейчас они наконец-то смогли узнать, что это было на самом деле.

Разгадана еще одна тайна Тихого океана

Как сообщает издание Ecoticias, еще в 1979 году ученые обнаружили загадочные сигналы на дне Тихого океана.

Десятилетиями они активно искали ответ на вопрос, что это такое, однако бесполезно.

Прошли 44 года, и масштабные исследования дали возможность найти разгадку.

В 1979 году ученые провели эксперимент по глубоководной добыче полезных ископаемых, в частности, в зоне Кларион-Клиппертон… Однако они не знали, что последствия окажутся более длительными, чем предполагалось.

По словам ученых, добыча полезных ископаемых оставил следы на дне, и именно оттуда доносились жуткие звуки.

Исследователи обнаружили, что эти сигналы, первоначально приписываемые другим причинам, на самом деле были звуком горнодобывающей техники, который, хотя и не был визуально заметен, все же оставил звуковой след на морском дне.

С заявлением по этому поводу выступил автор исследования Адриан Гловер:

Шрамы, оставленные горнодобывающей техникой 44 года назад, выглядят почти так, будто они были сделаны вчера.

На фоне этого открытия ученые пришли к выводу, что планы по добыче полезных ископаемых на океанском дне могут очень губительно отразиться на экосистеме самого океана.