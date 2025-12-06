Ученые нашли в океане невидимый барьер

В ходе нового масштабного исследования ученых из Университета Западной Австралии (UWA) отмечено, что именно тенденции распространения глубоководной медузы рода Botrynema в океане позволили найти ранее неизвестный биогеографический барьер в Северной Атлантике.
Главные тезисы
- История медуз дала ученым шанс узнать о невидимой границе, проведенной самим океаном.
- Речь идет о "мягком барьере" в Североатлантическом дрейфе.
Невидимый барьер в океане — что о нем известно
Ни для кого не секрет, что большинство медуз либо свободно плавают в океане по течению, либо прикрепляются к камням или другим поверхностям.
Несмотря на это, в рамках нового исследования удалось обнаружить медузу Botrynema — она должна была бы обитать в ледяных арктических водах, однако каким-то образом попала далеко на юг в субтропические воды вблизи Флориды.
В первую очередь, ученые хотели узнать: как так произошло, что Botrynema есть по всему миру.
Кроме того, их интересовало, как эти две формы тела связаны между собой генетически и почему арктический подвид оказался в глубоких субтропических водах вблизи Флориды.
Чтобы найти ответы на все эти вопросы — решили провести генетический анализ отдельных медуз.
Более того, удалось обнаружить, что в регионе Североатлантического дрейфа существует своеобразный "мягкий барьер" — речь идет о переходной зоне, где изменяются температура воды, химический состав, добыча и хищники.
