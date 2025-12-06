Ученые нашли в океане невидимый барьер
Наука и медицина
Дата публикации

Ученые нашли в океане невидимый барьер

Невидимый барьер в океане – что о нем известно
В ходе нового масштабного исследования ученых из Университета Западной Австралии (UWA) отмечено, что именно тенденции распространения глубоководной медузы рода Botrynema в океане позволили найти ранее неизвестный биогеографический барьер в Северной Атлантике.

Главные тезисы

  • История медуз дала ученым шанс узнать о невидимой границе, проведенной самим океаном.
  • Речь идет о "мягком барьере" в Североатлантическом дрейфе.

Невидимый барьер в океане — что о нем известно

Ни для кого не секрет, что большинство медуз либо свободно плавают в океане по течению, либо прикрепляются к камням или другим поверхностям.

Несмотря на это, в рамках нового исследования удалось обнаружить медузу Botrynema — она должна была бы обитать в ледяных арктических водах, однако каким-то образом попала далеко на юг в субтропические воды вблизи Флориды.

Со временем они заметили два типа этих медуз или морфотипы: один с небольшим бугорком на верхушке колокола, который называется апикальным бугорком, и одна с гладкой верхушкой и без бугорка. В ранних работах животных с шипами и без них рассматривались как разные виды, но более поздние наблюдения в арктических и субарктических водах показали обе формы в пределах одного подвида медузы, Botrynema brucei ellinorae.

В первую очередь, ученые хотели узнать: как так произошло, что Botrynema есть по всему миру.

Кроме того, их интересовало, как эти две формы тела связаны между собой генетически и почему арктический подвид оказался в глубоких субтропических водах вблизи Флориды.

Чтобы найти ответы на все эти вопросы — решили провести генетический анализ отдельных медуз.

Особи с шишками встречаются во многих океанах и в широком диапазоне широт, включая умеренные и субтропические регионы. Однако бесшипные фомы ограничены Северным Ледовитым океаном и близлежащими субарктическими частями Северной Атлантики, особенно узким регионом, называемым Североатлантическим дрейфом.

Более того, удалось обнаружить, что в регионе Североатлантического дрейфа существует своеобразный "мягкий барьер" — речь идет о переходной зоне, где изменяются температура воды, химический состав, добыча и хищники.

