Науковці відшукали в океані невидимий бар'єр

Під час нового масштабного дослідження вчених з Університету Західної Австралії (UWA) вказано, що саме тенденції поширення глибоководної медузи роду Botrynema в океані дало можливість знайти раніше невідомий біогеографічний бар'єр у Північній Атлантиці.
Головні тези:
- Історія медуз дала вченим шанс дізнатися про невидиму межу, проведену самим океаном.
- Йдеться про "м’який бар’єр" у Північноатлантичному дрейфі.
Невидимий бар'єр в океані — що про нього відомо
Ні для кого не секрет, що більшість медуз або вільно плавають в океані за течією, або прикріплюються за каміння або інші поверхні.
Попри це, у межах нового дослідження вдалося виявити медузу Botrynema — вона повинна була б мешкати в крижаних арктичних водах, однак якимось чином потрапила далеко на південь в субтропічні води поблизу Флориди.
Насамперед науковці хотіли дізнатися: як так сталося, що Botrynema по всьому світу.
Окрім того, їх цікавило, як ці дві форми тіла пов'язані між собою генетично та чому арктичний підвид опинився у глибоких субтропічних водах поблизу Флориди.
Щоб знайти відповіді на всі ці запитання — вирішили провести генетичний аналіз окремих медуз.
Ба більше, вдалося виявити, що в регіоні Північноатлантичного дрейфу існує своєрідний "м’який бар’єр" — йдеться про перехідну зону, де змінюються температура води, хімічний склад, здобич та хижаки.
Більше по темі
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Наука та медицина
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-