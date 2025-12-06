Науковці відшукали в океані невидимий бар'єр

Під час нового масштабного дослідження вчених з Університету Західної Австралії (UWA) вказано, що саме тенденції поширення глибоководної медузи роду Botrynema в океані дало можливість знайти раніше невідомий біогеографічний бар'єр у Північній Атлантиці.

Невидимий бар'єр в океані — що про нього відомо

Ні для кого не секрет, що більшість медуз або вільно плавають в океані за течією, або прикріплюються за каміння або інші поверхні.

Попри це, у межах нового дослідження вдалося виявити медузу Botrynema — вона повинна була б мешкати в крижаних арктичних водах, однак якимось чином потрапила далеко на південь в субтропічні води поблизу Флориди.

З часом вони помітили два типи цих медуз, або морфотипи: один з невеликим горбком на верхівці дзвона, який називається апікальним горбком, і один з гладкою верхівкою та без горбка. У ранніх роботах тварин з шипами та без них розглядали як різні види, але пізніші спостереження в арктичних та субарктичних водах показали обидві форми в межах одного підвиду медузи, Botrynema brucei ellinorae. Поширити

Насамперед науковці хотіли дізнатися: як так сталося, що Botrynema по всьому світу.

Окрім того, їх цікавило, як ці дві форми тіла пов'язані між собою генетично та чому арктичний підвид опинився у глибоких субтропічних водах поблизу Флориди.

Щоб знайти відповіді на всі ці запитання — вирішили провести генетичний аналіз окремих медуз.

Особини з шишками зустрічаються в багатьох океанах і в широкому діапазоні широт, включаючи помірні та субтропічні регіони. Однак безшипні фоми обмежені Північним Льодовитим океаном та прилеглими субарктичними частинами Північної Атлантики, особливо вузьким регіоном, який називається Північноатлантичним дрейфом. Поширити

Ба більше, вдалося виявити, що в регіоні Північноатлантичного дрейфу існує своєрідний "м’який бар’єр" — йдеться про перехідну зону, де змінюються температура води, хімічний склад, здобич та хижаки.