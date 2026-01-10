Науковці зробили приголомшливе відкриття щодо рівня океану 15 млн років тому

Результати досліджень вказують на зниження рівня моря більш ніж на 60 м, що змінює розуміння того, як океани на Землі реагують на фактори, що виходять за рамки тільки клімату.

Яким був рівень океану 15 млн років тому

Вчені зробили сенсаційне відкриття про рівень океану 15 мільйонів років тому. Виявляється клімат — не єдина причина зміни рівня моря. Геологічні та тектонічні механізми також можуть змінювати океани.

До такого висновку дійшли вчені. Вони провели дослідження і з'ясували, що уповільнення утворення океанічної кори близько 15 млн років тому могло спровокувати різке падіння глобального рівня моря, пише Futura-sciences.

Відзначається, що рівень моря на Землі підіймався і опускався багато разів. Ці коливання викликані кліматичними циклами. У тепліші періоди танення льодовиків підвищує рівень моря, разом з термічним розширенням морської води. У холодніші періоди відбувається зворотне і рівень моря падає.

Проте, коливання рівня моря можуть бути викликані абсолютно різними причинами. Одна з найбільш важливих — це обсяг самих океанічних басейнів. Оскільки площа поверхні континентів залишалася відносно стабільною, зміни обсягу океану в основному є результатом змін глибини басейну, а не його площі.

Поперечний розріз Атлантичного басейну показав, що його дно далеко не однорідне. Воно найглибше біля континентів і поступово підіймається до центру.

Найбільш мілководні ділянки знаходяться вздовж серединно-океанічних хребтів, де нова кора утворюється в результаті магматичної активності. Ця закономірність безпосередньо пов'язана з віком океанічної літосфери. Новоутворена кора гаряча, тонка і менш щільна, тоді як старіша кора охолоджується, потовщується і стає щільнішою в міру віддалення від хребта. Поширити

Через це морське дно знаходиться вище в центрі і опускається в міру старіння. Ця геологічна перебудова впливає на загальний обсяг океанічного басейну. Басейн, в якому переважає молода кора, містить менше води, ніж басейн аналогічного розміру, що складається в основному з більш давньої кори.

Таким чином, рівень моря може змінюватися не від клімату, а залежно від того, наскільки швидко утворюється нова океанічна кора. Дослідники виявили, що значне уповільнення утворення кори в період від 15 до 6 млн років тому, ймовірно, зіграло ключову роль у зниженні рівня моря.

У цей час рух тектонічних плит сповільнився приблизно на 35%, що призвело до повільного або надповільного спредінгу серединно-океанічних хребтів. Розрахунки показують, що це поглибило океанічні басейни настільки, що рівень моря знизився на 26–32 м.

Водночас скорочення викидів газів могло призвести до глобального похолодання, ще більше зменшивши обсяг океану.

Результати вказують на загальне зниження рівня моря більш ніж на 60 м, що змінює розуміння того, як океани Землі реагують на фактори, що виходять за рамки тільки клімату.