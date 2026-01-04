Учені пояснили, як насправді з'являється "золото океану"
"Золото океану" - чому воно настільки важливе
Джерело:  BBC

Багато людей бодай раз у житті стикалося зі словосполученням "золото океану", однак навіть не здогадувалися, що воно означає. За словами науковців, йдеться сечу китів, яка є вкрай важливою для усього "океанського коктейлю".

Головні тези:

  • Сірі, горбаті та гладкі кити щорічно перевозять близько 4 000 тонн азоту.
  • Найкращі місця для прожитку самих китів - це багаті крилем холодні полярні моря.

У межах нових масштабних досліджень морські біологи дійшли висновку, що саме китова сеча критично важлива для здоров'я великих водойм.

Головний секрет полягає в тому, що вона здатна переміщувати величезні маси поживних речовин з одного регіону в інший.

Вчені звертають увагу на те, що такий феномен відбувається в основному завдяки міграційним маршрутам вусатих китів.

Вони регулярно здійснюють тривалі подорожі між теплими і холодними водами. Приміром, самки горбатих китів спочатку годуються в затоці Аляска, а потім пропливають тисячі миль до Гавайського архіпелагу, щоб народити потомство.

За словами науковців, новонароджені китенята ще не мають товстого шару підшкірного жиру, тож їм життєво важливо розпочинати життя в затишних теплих водах.

Попри це, наголошується, що найкращі місця для прожитку самих китів — це багаті крилем холодні полярні моря.

