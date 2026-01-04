Ученые объяснили, как на самом деле появляется "золото океана"

Многие люди хотя бы раз в жизни сталкивались со словосочетанием "золото океана", однако даже не догадывались, что оно значит. По словам ученых, речь идет о моче китов, которая крайне важна для всего "океанского коктейля".
Главные тезисы
- Серые, горбатые и гладкие киты ежегодно перевозят около 4000 тонн азота.
- Лучшие места для пропитания самих китов – это богатые крилем холодные полярные моря.
"Золото океана" — почему оно настолько важно
В рамках новых масштабных исследований морские биологи пришли к выводу, что именно китовая моча критически важна для здоровья больших водоемов.
Главный секрет заключается в том, что она способна перемещать огромные массы питательных веществ из одного региона в другой.
Ученые обращают внимание на то, что такой феномен происходит в основном благодаря миграционным маршрутам усатых китов.
По словам ученых, новорожденные киты еще не имеют толстого слоя подкожного жира, поэтому им жизненно важно начинать жизнь в уютных теплых водах.
Несмотря на это, указано, что самые лучшие места для пропитания самих китов — это богатые крыльями холодные полярные моря.
