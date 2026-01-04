Ученые объяснили, как на самом деле появляется "золото океана"

Многие люди хотя бы раз в жизни сталкивались со словосочетанием "золото океана", однако даже не догадывались, что оно значит. По словам ученых, речь идет о моче китов, которая крайне важна для всего "океанского коктейля".

"Золото океана" — почему оно настолько важно

В рамках новых масштабных исследований морские биологи пришли к выводу, что именно китовая моча критически важна для здоровья больших водоемов.

Главный секрет заключается в том, что она способна перемещать огромные массы питательных веществ из одного региона в другой.

Ученые обращают внимание на то, что такой феномен происходит в основном благодаря миграционным маршрутам усатых китов.

Они регулярно совершают длительные путешествия между теплыми и холодными водами. К примеру, самки горбатых китов сначала кормятся в заливе Аляска, а затем проплывают тысячи миль в Гавайский архипелаг, чтобы родить потомство. Поделиться

По словам ученых, новорожденные киты еще не имеют толстого слоя подкожного жира, поэтому им жизненно важно начинать жизнь в уютных теплых водах.