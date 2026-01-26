Ученые совершили сенсационное открытие в загадочной "Драконовой дыре" в океане

В Южно-Китайском море находится огромная подводная воронка – "Драконовая дыра", обрывающаяся почти на 300 метров вниз. В этом месте нет кислорода и солнечный свет не проникает на глубину. Однако ученые установили, что в таких невозможных условиях существует жизнь, однако совсем не такая, к которой мы привыкли.

Ученые обнаружили в океане гигантскую дыру, заполненную загадочными вирусами

Глубина Драконовой дыры составляет 301 метр, а ширина — 162,3 метра. Это одна из самых больших океанических карстовых воронок, когда-либо зарегистрированных.

Как сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Nature, исследователи полагают, что она образовалась в период, когда уровень моря был значительно ниже. Дождевая вода медленно растворяла известняк под ней, высекая крутые стены в форме подводной лестницы. Позже, когда уровень моря поднялся, дыра затопилась и приобрела свой нынешний вид. Поделиться

Что делает Драконову дыру действительно необычной, так это ее неподвижность. Поскольку отверстие узкое, а стенки крутые, обычное перемешивание океанической воды не происходит. Вода с поверхности не достигает дна и свежий кислород не проникает внутрь.

Китайские исследователи обнаружили, что уровень кислорода резко падает ниже поверхности и полностью исчезает задолго до середины глубины. Это создает несколько разных зон в воде, каждая со своим химическим составом и формами жизни.

Ниже 100 метров все меняется. Ни рыба, ни водоросли, ни растения не выживают дальше этой отметки. Но, согласно данным Environmental Microbiome, этот пробел восполняют бактерии, используя химические реакции для производства энергии. В первом глубоком слое, известном как аноксичная зона I, повсюду встречаются сероокисляющие бактерии. Два типа, Thiomicrorhabdus и Sulfurimonas, составляют почти 90 процентов всей микробной жизни в этом участке.

На большей глубине, более 140 метров, исследователи обнаружили аноксическую зону II. В этой области нитраты исчезают, а сероводород начинает накапливаться. Бактерии там переходят к новому типу метаболизма, известному как восстановление сульфатов.

В лаборатории исследователям удалось вырастить 294 штамма бактерий из образцов, взятых внутри норы. Более 22 процентов обнаруженных ими анаэробных бактерий раньше никогда не были идентифицированы.