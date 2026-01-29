Ученые бьют тревогу из-за деоксигенации океана — данные исследования
Ученые бьют тревогу из-за деоксигенации океана — данные исследования

Ученые обнаружили крайне тревожные изменения на дне океана, произошедшие всего за 10 лет наблюдений. Исчезают ключевые виды, которые помогают перерабатывать питательные вещества, а вместе с ними и баланс жизни на морском дне, и это может являться признаком более масштабного экологического кризиса.

Главные тезисы

  • Деоксигенация океана приводит к уменьшению кислорода в глубоководных районах, угрожая жизни морских организмов.
  • Исчезают ключевые виды, способствующие переработке питательных веществ, что может привести к дисбалансу в морской экосистеме.

Мировой океан накрывает экологический кризис

Исследование, проведенное морскими экологами Крэйгом Р. Смитом и Фабио К. Де Лео, использовало кабельную обсерваторию NEPTUNE в каньоне Баркли, на глубине почти 900 метров, для наблюдения за тем, как животные реагируют на затонувший органический материал с течением времени.

Эти материалы — кости китов, древесина и карбонаты — обычно вызывают бурную активность среди специализированных глубоководных видов.

В нормальных условиях туша кита на морском дне становится глубоководным пиром. Первыми прибывают падальники, такие как акулы-спинки и миксины, пожирающие мягкие ткани. Вторая волна, "инженеры экосистемы", содержит такие виды, как Osedax, также известные как "зомби-черви". Эти кольчатые черви растворяют кости с помощью бактерий, получая доступ к содержащимся в них жирам и открывая останки для множества других организмов.

В этом эксперименте ученые поместили три ребра горбатого кита и кусок пихты Дугласа на дно океана и начали наблюдения, длившиеся восемь месяцев и периодически продолжавшиеся в течение почти десяти лет. По данным ZME Science, Osedax так и не появился на костях ни спустя восемь месяцев, ни даже спустя 9,2 года.

Что касается древесины, то моллюски-деревоточцы рода Xylophaga обычно начинают заселять бревна в течение года. Здесь же они не показали даже свои сифоны до истечения двух лет, что указывает на задержку или ослабление реакции. Эти задержки далеки от нормы и свидетельствуют о более глубоких нарушениях в местной экосистеме.

По мнению исследователей, это отсутствие активности может быть напрямую связано с явлением, известным как "деоксигенация океана". Увеличение температуры атмосферы приводит к потеплению поверхности океана. Это снижает его способность удерживать кислород и ограничивает смешение с более глубокими, холодными слоями. В результате в глубоководных районах увеличивается количество мест, где уровень кислорода снижается, и они перестают привлекать обычных жителей.

Отсутствие раскладчиков — это не просто биологическая диковинка, это указывает на коллапс глубоководного круговорота питательных веществ. Без червей и моллюсков, запускающих процесс переработки, органические материалы остаются на морском дне.

Когда разложение замедляется или прекращается, пищевая цепь начинает распадаться от мельчайших микробов до промысловых популяций рыб, от которых зависит человечество. И если зоны с низким содержанием кислорода продолжат расширяться, эта тенденция может не остаться ограниченной только каньоном Баркли надолго.

