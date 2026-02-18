"Эти существа — настоящие танки". Антарктический океан снова шокировал ученых

Антарктический океан богат на сюрпризы, однако на этот раз он превзошел сам себя, ведь на глубине ученые случайно наткнулись на большую полярную акулу. Что важно понимать, раньше все были убеждены, что она там просто не может существовать.

Новая загадка Антарктического океана

Революционное открытие ученых фактически аннулирует прежние представления о биоразнообразии этого региона.

Большая полярная акула, длина которой оценивается в 3-4 метра, случайно попала на видео, однако именно она больше всего шокировала научное сообщество.

Эту неожиданную находку сразу прокомментировал исследователь Алан Джеймисон.

Мы отправились туда, не ожидая увидеть акул, потому что существует общее правило, что в Антарктиде акул не бывает. И это даже не маленькая акула. Это настоящий крепыш. Эти существа — настоящие танки. Поделиться

По словам ученого, они случайно наткнулись на акулу, когда та находилась на глубине 490 метров.

Что важно понимать, именно там температура воды составляет около нуля градусов Цельсия.