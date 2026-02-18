"Ці істоти — справжні танки". Антарктичний океан знову шокував вчених
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

"Ці істоти — справжні танки". Антарктичний океан знову шокував вчених

акула
Джерело:  The Independent

Антарктичний океан багатий на сюрпризи, однак цього разу він перевершив сам себе, адже на глибині вчені випадково натрапили на велику полярну акулу. Що важливо розуміти, раніше всі були переконані, що вона там просто не може існувати.

Головні тези:

  • Через потепління океанів акули можуть переміщатися в більш холодні води Південної півкулі.
  • На ці процеси також може впливати зміна клімату.

Нова загадка Антарктичного океану

Революційне відкриття вчених фактично анулює колишні уявлення про біорізноманіття цього району.

Велика полярна акула, довжина якої оцінюється в 3-4 метри, випадково потрапила на відео, однак саме вона найбільше шокувала наукову спільноту.

Цю неочікувану знахідку одразу прокоментував дослідник Алан Джеймісон.

Ми вирушили туди, не очікуючи побачити акул, тому що існує загальне правило, що в Антарктиді акул не буває. І це навіть не маленька акула. Це справжній здоровань. Ці істоти — справжні танки.

За словами науковця, вони випадково натрапили на акулу, коли та перебувала на глибині 490 метрів.

Що важливо розуміти, саме там температура води сягає близько нуля градусів Цельсія.

Акула підтримувала цю глибину, тому що це був найтепліший шар з декількох шарів води, розташованих один над одним до поверхні, пояснив Джеймісон.

Більше по темі

Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Науковці зробили сенсаційне відкриття у загадковій "Драконовій дірі" в океані
Драконова діра
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
Науковці б'ють на сполох через деоксигенацію океану — дані дослідження
океан
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації
Додати до обраного
"Народження" нового океану. Африка повільно розколюється вздовж гігантської тріщини
Африка

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?