"Ці істоти — справжні танки". Антарктичний океан знову шокував вчених

Антарктичний океан багатий на сюрпризи, однак цього разу він перевершив сам себе, адже на глибині вчені випадково натрапили на велику полярну акулу. Що важливо розуміти, раніше всі були переконані, що вона там просто не може існувати.

Нова загадка Антарктичного океану

Революційне відкриття вчених фактично анулює колишні уявлення про біорізноманіття цього району.

Велика полярна акула, довжина якої оцінюється в 3-4 метри, випадково потрапила на відео, однак саме вона найбільше шокувала наукову спільноту.

Цю неочікувану знахідку одразу прокоментував дослідник Алан Джеймісон.

Ми вирушили туди, не очікуючи побачити акул, тому що існує загальне правило, що в Антарктиді акул не буває. І це навіть не маленька акула. Це справжній здоровань. Ці істоти — справжні танки. Поширити

За словами науковця, вони випадково натрапили на акулу, коли та перебувала на глибині 490 метрів.

Що важливо розуміти, саме там температура води сягає близько нуля градусів Цельсія.