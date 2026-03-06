Площадь наиболее соленых вод Индийского океана сократилась почти на треть

Далеко от больших береговых линий широкий участок воды в южной части Индийского океана долгое время привлекал внимание океанографов по простой причине. Поверхность моря там очень соленая. Но все изменилось 60 лет тому назад.

Индийский океан теряет соль на одном из участков

В течение десятилетий эта область служила надежным маркером по изучению химии мирового океана. Корабли, буи и исследовательские экспедиции принимали пробы из этих вод с середины двадцатого века. Измерения помогли учёным понять, как соль перемещается по океану и как она влияет на плотность морской воды.

В этом смысле регион стал естественной лабораторией для изучения солености океана — одного из фундаментальных свойств, определяющих циркуляцию воды на планете.

Однако когда исследователи начали сравнивать новейшие измерения со старыми записями, цифры не совпали с ожидаемыми. Равномерно поверхностные воды в этом исторически соленом регионе, казалось, начали терять свою определяющую черту. Первоначально отличия были достаточно небольшими, чтобы выглядеть как естественная изменчивость.

Но как только ученые объединили наблюдение за несколько десятилетий в единый набор данных, начала проступать четкая закономерность. Изменения указывали на то, что океан в этом регионе получает постоянный приток пресной воды, нарушая баланс, сохранявший эту область неизменно соленой для поколений океанографов.

Исследователи из Колорадского университета в Боулдере проанализировали данные измерений океана за более чем шестьдесят лет, чтобы понять, что происходит в регионе. Их работа под руководством Вейцина Хань, опубликованная в журнале Nature Climate Change, изучила записи наблюдений вместе с компьютерным моделированием для реконструкции долгосрочных тенденций солености во всем бассейне.

Анализ показал, что область, в которой преобладает высокая соленость, с течением времени существенно сократилась. Согласно исследованию, регион, покрытый самыми солеными поверхностными водами, уменьшился примерно на 30 процентов за последние 60 лет. Ученые описывают это как самый быстрый крупномасштабный тренд опреснения, зафиксированный где-нибудь в Южном полушарии. Поделиться

Команда проследила путь воды в огромный резервуар, известный как Индо-Тихоокеанский пресноводный бассейн. Этот регион простирается через тропическую часть Тихого океана и части восточной части Индийского океана, где постоянные дожди делают поверхностные воды естественным образом менее солеными, чем в среднем.

Используя моделирование циркуляции океана, ученые обнаружили, что сдвиги в моделях атмосферной циркуляции изменили то, как течения переносят воду через Индо-Тихоокеанский регион. Более мощные ветровые системы сейчас выталкивают части этого пресноводного бассейна на юг, позволяя им распространяться в воды, которые исторически оставались еще более солеными.

Впоследствии этот постепенный перенос разбавляет соленые воды южного бассейна. Процесс происходит не в результате единичного драматического события, а из-за устойчивого движения поверхностных течений, перераспределяющих пресную воду на тысячи километров открытого океана.