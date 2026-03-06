Площадь наиболее соленых вод Индийского океана сократилась почти на треть

Далеко от больших береговых линий широкий участок воды в южной части Индийского океана долгое время привлекал внимание океанографов по простой причине. Поверхность моря там очень соленая. Но все изменилось 60 лет тому назад.
Главные тезисы
- Площадь соленой воды в южной части Индийского океана сократилась на 30% за последние 60 лет из-за притока пресных вод из Индо-Тихоокеанского бассейна.
- Изучение химии мирового океана в этом регионе показало, что изменения в солености вод начались примерно 60 лет назад.
Индийский океан теряет соль на одном из участков
В течение десятилетий эта область служила надежным маркером по изучению химии мирового океана. Корабли, буи и исследовательские экспедиции принимали пробы из этих вод с середины двадцатого века. Измерения помогли учёным понять, как соль перемещается по океану и как она влияет на плотность морской воды.
В этом смысле регион стал естественной лабораторией для изучения солености океана — одного из фундаментальных свойств, определяющих циркуляцию воды на планете.
Однако когда исследователи начали сравнивать новейшие измерения со старыми записями, цифры не совпали с ожидаемыми. Равномерно поверхностные воды в этом исторически соленом регионе, казалось, начали терять свою определяющую черту. Первоначально отличия были достаточно небольшими, чтобы выглядеть как естественная изменчивость.
Но как только ученые объединили наблюдение за несколько десятилетий в единый набор данных, начала проступать четкая закономерность. Изменения указывали на то, что океан в этом регионе получает постоянный приток пресной воды, нарушая баланс, сохранявший эту область неизменно соленой для поколений океанографов.
Исследователи из Колорадского университета в Боулдере проанализировали данные измерений океана за более чем шестьдесят лет, чтобы понять, что происходит в регионе. Их работа под руководством Вейцина Хань, опубликованная в журнале Nature Climate Change, изучила записи наблюдений вместе с компьютерным моделированием для реконструкции долгосрочных тенденций солености во всем бассейне.
Команда проследила путь воды в огромный резервуар, известный как Индо-Тихоокеанский пресноводный бассейн. Этот регион простирается через тропическую часть Тихого океана и части восточной части Индийского океана, где постоянные дожди делают поверхностные воды естественным образом менее солеными, чем в среднем.
Используя моделирование циркуляции океана, ученые обнаружили, что сдвиги в моделях атмосферной циркуляции изменили то, как течения переносят воду через Индо-Тихоокеанский регион. Более мощные ветровые системы сейчас выталкивают части этого пресноводного бассейна на юг, позволяя им распространяться в воды, которые исторически оставались еще более солеными.
Впоследствии этот постепенный перенос разбавляет соленые воды южного бассейна. Процесс происходит не в результате единичного драматического события, а из-за устойчивого движения поверхностных течений, перераспределяющих пресную воду на тысячи километров открытого океана.
