Площа найбільш солоних вод Індійського океану скоротилася майже на третину

Далеко від великих берегових ліній широка ділянка води в південній частині Індійського океану довгий час привертала увагу океанографів з простої причини. Поверхня моря там надзвичайно солона. Але все змінилося 60 років тому.

Індійський океан втрачає сіль на одній з ділянок

Протягом десятиліть ця область служила надійним маркером у вивченні хімії світового океану. Кораблі, буї та дослідницькі експедиції брали проби з цих вод з середини двадцятого століття. Вимірювання допомогли вченим зрозуміти, як сіль переміщається по океану і як вона впливає на щільність морської води.

У цьому сенсі регіон став природною лабораторією для вивчення солоності океану — однієї з фундаментальних властивостей, що визначають циркуляцію води на планеті.

Однак, коли дослідники почали порівнювати найновіші вимірювання зі старими записами, цифри не збіглися з очікуваними. Поступово поверхневі води в цьому історично солоному регіоні, здавалося, почали втрачати свою визначальну характеристику. Спочатку відмінності були досить невеликими, щоб виглядати як природна мінливість.

Але як тільки вчені об'єднали спостереження за кілька десятиліть в єдиний набір даних, почала проступати чітка закономірність. Зміни вказували на те, що океан в цьому регіоні отримує постійний приплив прісної води, порушуючи баланс, який зберігав цю область незмінно солоною для поколінь океанографів.

Дослідники з Колорадського університету в Боулдері проаналізували дані вимірювань океану за більш ніж шістдесят років, щоб зрозуміти, що відбувається в регіоні. Їхня робота під керівництвом Вейцин Хань, опублікована в журналі Nature Climate Change, вивчила записи спостережень разом з комп'ютерним моделюванням для реконструкції довгострокових тенденцій солоності у всьому басейні.

Аналіз показав, що область, в якій переважає висока солоність, з часом істотно скоротилася. Згідно з дослідженням, регіон, покритий найсолонішими поверхневими водами, зменшився приблизно на 30 відсотків за останні 60 років. Вчені описують це як найшвидший великомасштабний тренд опріснення, зафіксований де-небудь в Південній півкулі. Поширити

Команда простежила шлях води до величезного резервуару, відомого як Індо-Тихоокеанський прісноводний басейн. Цей регіон простягається через тропічну частину Тихого океану і частини східної частини Індійського океану, де постійні дощі роблять поверхневі води природним чином менш солоними, ніж в середньому.

Використовуючи моделювання циркуляції океану, вчені виявили, що зрушення в моделях атмосферної циркуляції змінили те, як течії переносять воду через Індо-Тихоокеанський регіон. Більш сильні вітрові системи тепер виштовхують частини цього прісноводного басейну на південь, дозволяючи їм поширюватися у води, які історично залишалися набагато більш солоними.

Згодом це поступове перенесення розбавляє солоні води південного басейну. Процес відбувається не в результаті одиничної драматичної події, а через стійкий рух поверхневих течій, які перерозподіляють прісну воду на тисячі кілометрів відкритого океану.