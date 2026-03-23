Знищують кораблі. Супутники зафіксували в океані аномальні хвилі-вбивці

Легенди моряків про гігантські водяні стіни, що виникають нізвідки, виявилися науковим фактом. Супутники зафіксували в океані аномальні хвилі-вбивці заввишки понад 30 метрів. Портал BGR повідомляє, що новітні дані космічного моніторингу змусили дослідників переглянути старі теорії про безпеку мореплавства.

Раніше дослідники вірили у математичну модель "дзвоноподібної кривої". Згідно з нею, більшість хвиль мають середній розмір, а гіганти вважалися статистично неможливими.

Тепер супутники зафіксували об'єкти на самому краю цієї кривої - їхня висота сягає 30 метрів і більше. Раніше такі дані збирали лише зі слів очевидців.

Вперше такі хвилі зафіксували у 2024 році в Тихому океані під час потужного шторму. Він породив "хвилю-бомбу" заввишки 34 метри. Аналіз показав приголомшливий факт - мегахвилі з’являються навіть без екстремальних ураганів.

Науковці використали для роботи місію Surface Water and Ocean Topography (SWOT). Це унікальна супутникова система, яка створює детальні карти висоти водної поверхні Землі. Дослідники стежили за тим, як хвилі віддаляються від епіцентру негоди й вивчали, як змінюється їхня енергія під час руху.

Один із таких штормів у 2023–2024 роках пройшов через увесь Тихий океан. Його відлуння відчули на узбережжях від Канади до Перу. Гігантські маси води навіть вплинули на змагання серферів на Гаваях - саме тоді прилади зафіксували рекордні показники за всю історію спостережень.

SWOT-аналіз відкрив нові деталі: домінантні хвилі можуть трансформуватися. Далеко від центру шторму вони стають довгими та потужними, що робить їх раптовими для суден. Розуміння цих процесів врятує життя, адже допоможе будувати кращі порти. Інженери зможуть захистити берегову лінію, а вчені також планують порівняти ці дані із сейсмічною активністю.

Паралельно триває інша масштабна робота. У журналі Scientific Reports з'явилися результати 18-річного дослідження. Експерти аналізували лазерні вимірювання з платформи Ekofisk у Північному морі. Масив даних розділили на 27 000 фрагментів: кожен знімок фіксував 30 хвилин життя океану.

Результат здивував наукову спільноту. Виявилося, що хвилі-монстри виникають через злиття кількох менших хвиль, що спростовує попередні теорії. Головним чинником стала форма, а не лише сила вітру. Хвилі з гострими піками та неглибокими зануреннями легше об'єднуються й на коротку мить створюють водяну гору.

Моряки століттями боялися зникнути в пучині. Тепер нові статистичні моделі дозволять прогнозувати появу таких хвиль. Можливо, невдовзі подорожі океаном стануть набагато безпечнішими, підсумовується у матеріалі.