Уничтожают корабли. Спутники зафиксировали в океане аномальные волны-убийцы

Легенды моряков о гигантских водяных стенах, возникающих ниоткуда, оказались научным фактом. Спутники зафиксировали в океане аномальные волны-убийцы высотой более 30 метров. Портал BGR сообщает, что новейшие данные космического мониторинга заставили исследователей пересмотреть старые теории безопасности мореходности.

Спутники зафиксировали в океане аномальные волны-убийцы

Ранее исследователи верили в математическую модель "колокольной кривой". Согласно ей, большинство волн имеют средний размер, а гиганты считались статистически невозможными.

Теперь спутники зафиксировали объекты на самом краю этой кривой — их высота достигает 30 метров и больше. Ранее такие данные собирали только по словам очевидцев.

Впервые такие волны были зафиксированы в 2024 году в Тихом океане во время мощного шторма. Он породил "волну-бомбу" высотой 34 метра. Анализ показал потрясающий факт — мегаволны появляются даже без экстремальных ураганов.

Ученые использовали для работы миссию Surface Water and Ocean Topography (SWOT). Это уникальная спутниковая система, создающая подробные карты высоты водной поверхности Земли. Исследователи следили за тем, как волны удаляются от эпицентра непогоды и изучали, как меняется их энергия во время движения.

Один из таких штормов в 2023-2024 годах прошел через весь Тихий океан. Его эхо ощутили на побережьях от Канады до Перу. Гигантские массы воды даже повлияли на соревнования серферов на Гавайях — именно тогда приборы зафиксировали рекордные показатели за всю историю наблюдений.

SWOT-анализ открыл новые детали: доминантные волны могут трансформироваться. Вдали от центра шторма они становятся длинными и мощными, что делает их внезапными для судов. Понимание этих процессов спасет жизнь, ведь поможет строить лучшие порты. Инженеры смогут защитить береговую линию, а ученые планируют сравнить эти данные с сейсмической активностью.

Параллельно идет другая масштабная работа. В журнале Scientific Reports появились результаты 18-летнего исследования. Эксперты анализировали лазерные измерения с платформы Ekofisk в Северном море. Массив данных разделили на 27 000 фрагментов: каждый снимок фиксировал 30 минут жизни океана.

Результат удивил научное сообщество. Оказалось, что волны-монстры возникают из-за слияния нескольких меньших волн, что опровергает предыдущие теории. Главным фактором стала форма, а не только сила ветра. Волны с острыми пиками и неглубокими погружениями легче объединяются и на короткое мгновение создают водяную гору.

Моряки веками боялись исчезнуть в бездны. Теперь новые статистические модели позволят прогнозировать возникновение таких волн. Возможно, вскоре путешествия по океану станут гораздо безопаснее, подытоживается в материале.