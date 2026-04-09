"Супер Ель-Ніньйо". Кліматична аномалія у Тихому океані вплине на увесь світ

У Тихому океані формується потужне кліматичне явище Ель-Ніньйо, яке може суттєво змінити погодні умови по всій планеті вже найближчими місяцями. Науковці дедалі впевненіше говорять не лише про його швидке настання, а й про можливість того, що воно стане одним із найсильніших за всю історію спостережень.
Головні тези:
- Супер Ель-Ніньйо - потужне кліматичне явище у Тихому океані, яке може мати серйозні наслідки для погоди по всьому світу.
- Виникнення Ель-Ніньйо може призвести до зростання ризику посух, лісових пожеж, повеней та штормів у різних регіонах, зокрема в Австралії, Південній Америці, Африці, Азії та США.
Землю накриє “Супер Ель-Ніньйо”
За словами дослідників, Ель-Ніньйо може почати розвиватися наприкінці літа або на початку осені. Водночас є ознаки того, що це явище може досягти рівня так званого "супер Ель-Ніньйо" — рідкісного і значно потужнішого варіанта.
Вчені пояснюють, що Ель-Ніньйо виникає, коли температура поверхневих вод у тропічній частині Тихого океану перевищує середні показники щонайменше на 0,5°C. Для "супер" версії цей показник має перевищувати 2°C. Деякі сучасні кліматичні моделі вже прогнозують саме такий сценарій розвитку подій.
Наразі під поверхнею океану фіксують великі обсяги аномально теплої води, які переміщуються із західної частини Тихого океану до східної. Це вважають одним із ключових передвісників Ель-Ніньйо. Як зазначають експерти, зміни у температурі океану запускають ланцюгову реакцію в атмосфері, що впливає на розподіл опадів і напрямки вітрів у глобальному масштабі.
Очікується, що вплив Ель-Ніньйо буде відчутним у різних частинах світу по-різному. Зокрема, в Австралії та деяких регіонах Південної Америки зростає ризик посух і лісових пожеж, тоді як у східній Африці та окремих частинах Азії можливі сильні зливи та повені. У США це явище зазвичай приносить інтенсивні зимові шторми та підвищує ризик підтоплень у південних штатах.
Науковці також наголошують на глобальному ефекті: вивільнення великої кількості тепла з океану в атмосферу прискорює зростання середньої температури на планеті.
Якщо сформується сильний Ель-Ніньйо і триватиме до зими, майже гарантовано, що 2026, чи 2027 або обидва роки встановлять нові рекорди найвищої температури з початку інструментальних спостережень у XIX столітті.
Попри це, вчені підкреслюють, що наразі зберігається значна невизначеність щодо сили майбутнього явища. Прогнози, зроблені навесні, традиційно менш точні через так званий "весняний бар’єр передбачення".
Більше по темі
