На Україну насуваються 40-градусна спека та грози

Синоптик Ігор Кібальчич попереджає, що протягом вихідних погода буде вражати українців різкими контрастами. Частину території накриють грозові зливи, а подекуди розжарить до пекельних +38°...+40°.
Головні тези:
- Більшість регіонів України накриють потужні зливи та грози.
- Найпекельніша спека цього разу загрожує саме Луганській області.
Погода в Україні 12 липня
На Заході пройдуть короткочасні грозові дощі — подекуди з градом та шквалам. Що стосується температурний показників, то вдень розігріє +21…+26 °С.
Північні області також накриють грозові дощі, на Сумщині ймовірні сильні зливи, крупний град та шквали. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +13...+18 °С, вдень +26...+31 °С.
У центрі країни також очікуються грози, подекуди сильні шквали та град. Вдень буде дійсно спекотно — +29...+34 °С, а на Дніпропетровщині до +37 °С.
На півдні та у Криму прогнозується спекотна та сонячна погода, без опадів: від +30 до +37 °С.
У східних регіон синоптик також попереджає про грозові дощі.
Погода в Україні 13 липня
На заході вночі подекуди пройде невеликий короткочасний дощ. Вдень розігріє до +24...+29 °С.
Північні регіони вночі знову накриють грози. Температура протягом дня коливатиметься у межах +26...+31 °С.
На сході можна розраховувати на спекотну та нестійку погоду: грози, місяцями потужні зливи, град та шквали, 18 — 23 м/с.
Попри це, на Луганщині вдень очікується аж +38…+40 °С.
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