На Україну насуваються 40-градусна спека та грози

Синоптик Ігор Кібальчич попереджає, що протягом вихідних погода буде вражати українців різкими контрастами. Частину території накриють грозові зливи, а подекуди розжарить до пекельних +38°...+40°.

Погода в Україні 12 липня

На Заході пройдуть короткочасні грозові дощі — подекуди з градом та шквалам. Що стосується температурний показників, то вдень розігріє +21…+26 °С.

Північні області також накриють грозові дощі, на Сумщині ймовірні сильні зливи, крупний град та шквали. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +13...+18 °С, вдень +26...+31 °С.

У центрі країни також очікуються грози, подекуди сильні шквали та град. Вдень буде дійсно спекотно — +29...+34 °С, а на Дніпропетровщині до +37 °С.

На півдні та у Криму прогнозується спекотна та сонячна погода, без опадів: від +30 до +37 °С.

У східних регіон синоптик також попереджає про грозові дощі.

Вдень у регіоні очікується нестійка погода з короткочасними зливами, місцями можливий град та шквали, 18 — 23 м/с. Температура повітря вночі становитиме +18...+23°С, вдень +32...+37 °С, на Луганщині до +39 °С. Поширити

Погода в Україні 13 липня

На заході вночі подекуди пройде невеликий короткочасний дощ. Вдень розігріє до +24...+29 °С.

Північні регіони вночі знову накриють грози. Температура протягом дня коливатиметься у межах +26...+31 °С.

У центральних регіонах країни прогнозується малохмарна та суха погода. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі становитиме +16…+21 °С, вдень +30…+35 °С. У південних областях та у Криму утримається малохмарна та спекотна погода. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +17…+22 °С, вдень +32…+37 °С. Поширити

На сході можна розраховувати на спекотну та нестійку погоду: грози, місяцями потужні зливи, град та шквали, 18 — 23 м/с.